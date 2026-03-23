Un analista internacional remarcó el impacto de las declaraciones de Trump en la estrategia de Israel y Estados Unidos

En el día número 24 de la guerra en Medio Oriente, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, posteó en la red social Truth Social que había mantenido “conversaciones productivas” con el régimen luego de que Irán haya atacado el sur de Israel en los últimos días. Esta comunicación despertó rumores sobre un posible cortocircuito entre Benjamin Netanyahu y Washington. En diálogo con LN+, Natalio Steiner se refirió a la posible reacción del gobierno israelí.

“Para Israel el problema central en este momento, no es solamente el tema del poder nuclear iraní de los 400 kilogramos de uranio enriquecido, no es solamente el estrecho de Ormuz, el problema más grande para Israel es el misilístico” y explicó: “El país está bajo una ofensiva misilística importante de Irán, que ha causado daños en vidas humanas y en daños en materiales graves en el país, más allá de que Israel tenga una defensa misilística importante”.

Natalio Steiner en LN+

En relación a un posible acuerdo de paz, mencionado por el mandatario estadounidense esta mañana, el analista internacional sostuvo: “Cualquier tipo de acuerdo que se firme, sea esta una pausa temporal, hay que contemplar los intereses de Israel, porque este juego no va a terminar bien de ninguna manera, ya que Israel tiene intereses propios, que obviamente pueden y deben seguir quizás los intereses de Trump”.

En la misma línea, fundamentó el accionar de Trump y agregó: “Evidentemente Trump ha sido presionado, seguramente por las circunstancias de un aumento petrolero y la baja del precio del petróleo así lo indica”.

Los objetivos de Israel y Estados en la guerra

En relación a la falta de respuesta por parte de Israel a las declaraciones de Donald Trump, Steiner sostuvo: “En el parlamento, luego de que se conocieran las declaraciones de Donald Trump, uno de los diputados que acompaña a Netanyahu, Bismuth, ha dicho que Israel no puede ir detrás de un acuerdo de esta magnitud si ese acuerdo es definitivo frente a Netanyahu y él calló”.

Frente a estas declaraciones, el especialista remarcó la relación entre Trump y el mandatario israelí. “La química es demasiado fuerte, muy importante y muy sólida. Yo creo que Netanyahu de alguna forma sabía algunas cuestiones respecto a este tema, que han sido hasta el momento dejadas de lado. Para Israel no resolver el tema misilístico es un tema crucial”.

El posteo de Trump en Truth Social

Asimismo, el especialista remarcó los objetivos de ambos países en el transcurso de la guerra y explicó: “Estados Unidos e Israel ingresaron con objetivos comunes pero con el correr del tiempo, cada uno ha apuntado a objetivos completamente diferentes y esto tiene su propia lógica”.

“Para Israel, Irán con sus misiles, cada vez más potentes, está a 1800 kilómetros de distancia, en el caso de Estados Unidos está casi a 15.000 kilómetros de distancia, hay una diferencia sustancial”, explicó el analista.

La postura de Israel en la guerra

Teniendo en cuenta la amenaza misilística para Israel, desde que comenzó la guerra hasta ahora, el analista sostuvo que la amenaza creció: “El primer día de guerra, cayeron sobre Israel 37 misiles, después fueron bajando considerablemente y después volvió a aumentar”.

Benjamin Netanyahu y Donald Trump Alex Brandon - AP

Además el analista alertó sobre los posibles movimientos del Hezbollah: “Esto hay que mirarlo no solo sobre la óptica de Irán, hay que mirarlo como el hecho de Hezbollah, se ha sumado básicamente al ataque misilístico contra Israel. No olvidemos que Hezbollah no es un ente independiente, depende claramente de Irán. Es un brazo ejecutor de Irán. Hezbollah tiene frontera con Israel, a través del Líbano, ya que se ha apoderado de varios sectores y no le permite a ese estado tomar una resolución independiente”.

“El poder misilístico en los últimos días se ha agravado. La situación en el norte de parte de Hezbollah es delicada, para la frontera norte de Israel. Si bien la mayor parte de los misiles y los drones de los terroristas no han causado un daño masivo, han alterado completamente las circunstancias que se viven en el norte. Irán ha venido cambiando su estrategia misilística, el ataque del fin de semana en el sur de Israel, demuestra un cambio en las reglas de juego”, concluyó Steiner.