El embajador argentino en Israel comparó a Irán con la Alemania nazi: “Apetito de conquista ”

Axel Wahnish, embajador argentino en Israel, comparó al régimen iraní con la Alemania nazi y sostuvo que el conflicto en Medio Oriente tiene consecuencias globales. El diplomático formuló esas declaraciones en una entrevista con Alfredo Leuco en LN+, la cual se emitió el domingo a la noche en La Cornisa, donde también contó detalles sobre cómo es percibido el presidente Javier Milei en Israel.

“Cuando existe un elemento terrorista intolerante, y encima bajo el escudo de una religión de la guerra santa, empieza en la región pero su apetito es de conquista y extensión a todo el mundo y es muy parecido a lo que pasó con la Alemania nazi”, afirmó Wahnish.

Axel Wahnish junto al presidente Javier Milei, durante una visita del mandatario al Muro de los Lamentos, en la Ciudad Vieja de Jerusalén, el martes 6 de febrero de 2024 (Foto AP/Leo Correa) Leo Correa - AP

Señaló también que la tensión con Irán “era una bomba de tiempo que tarde o temprano iba a explotar” y explicó que la situación se agravó cuando el mundo percibió que Irán podía acceder a armamento nuclear. “Si Irán se hacía con la bomba nuclear iba a ser una amenaza sin vuelta atrás”, señaló.

En ese contexto, Wahnish consideró que la guerra genera una transformación que repercute a nivel mundial. “Creo que esto es una reconfiguración en todo Medio Oriente pero que afecta a todo el mundo y que es lamentablemente una guerra para traer paz y estabilidad”, expresó, en referencia a la ofensiva y sus derivaciones internacionales.

Axel Wahnish, embajador de la Argentina en Israel

Durante la entrevista, también destacó el posicionamiento del gobierno argentino frente al conflicto. Sostuvo que “todos los argentinos deberíamos estar orgullosos” de la política exterior adoptada y cuestionó decisiones tomadas por gestiones anteriores. “No nos olvidemos que hay una mancha negra en la conciencia colectiva de todos los argentinos”, indicó, al mencionar la falta de justicia y el memorándum de entendimiento con Irán.

En otro tramo, el embajador se refirió a la imagen del presidente Milei en Israel. Afirmó que su figura tiene alta valoración y sostuvo que ven a Milei como “un prócer que está trayendo libertad y está haciendo la revolución”, en el marco de lo que definió como una "disputa global contra el wokismo y la izquierda". En esa línea, agregó que “lamentablemente la izquierda ha encontrado a su mejor aliado en los terroristas”.

Wahnish también abordó cuestiones bilaterales. Sobre el eventual traslado de la embajada argentina a Jerusalén, aclaró que la decisión fue anunciada por el Presidente pero que todavía no se determinó una fecha para hacer el cambio y consideró que “ahora no es un momento propicio”. En cuanto a la posibilidad de un vuelo directo de Tel Aviv y Buenos Aires, informó que el gobierno israelí aprobó un subsidio para avanzar con esa conexión aérea.