El embajador argentino en Israel comparó a Irán con la Alemania nazi: “Apetito de conquista ”

Axel Wahnish advirtió sobre el impacto global del conflicto en Medio Oriente y respaldó la postura del Gobierno argentino
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Axel Wahnish, embajador argentino en Israel, comparó al régimen iraní con la Alemania nazi y sostuvo que el conflicto en Medio Oriente tiene consecuencias globales. El diplomático formuló esas declaraciones en una entrevista con Alfredo Leuco en LN+, la cual se emitió el domingo a la noche en La Cornisa, donde también contó detalles sobre cómo es percibido el presidente Javier Milei en Israel.
“Cuando existe un elemento terrorista intolerante, y encima bajo el escudo de una religión de la guerra santa, empieza en la región pero su apetito es de conquista y extensión a todo el mundo y es muy parecido a lo que pasó con la Alemania nazi”, afirmó Wahnish.
Señaló también que la tensión con Irán “era una bomba de tiempo que tarde o temprano iba a explotar” y explicó que la situación se agravó cuando el mundo percibió que Irán podía acceder a armamento nuclear. “Si Irán se hacía con la bomba nuclear iba a ser una amenaza sin vuelta atrás”, señaló.
En ese contexto, Wahnish consideró que la guerra genera una transformación que repercute a nivel mundial. “Creo que esto es una reconfiguración en todo Medio Oriente pero que afecta a todo el mundo y que es lamentablemente una guerra para traer paz y estabilidad”, expresó, en referencia a la ofensiva y sus derivaciones internacionales.
Durante la entrevista, también destacó el posicionamiento del gobierno argentino frente al conflicto. Sostuvo que “todos los argentinos deberíamos estar orgullosos” de la política exterior adoptada y cuestionó decisiones tomadas por gestiones anteriores. “No nos olvidemos que hay una mancha negra en la conciencia colectiva de todos los argentinos”, indicó, al mencionar la falta de justicia y el memorándum de entendimiento con Irán.
En otro tramo, el embajador se refirió a la imagen del presidente Milei en Israel. Afirmó que su figura tiene alta valoración y sostuvo que ven a Milei como “un prócer que está trayendo libertad y está haciendo la revolución”, en el marco de lo que definió como una "disputa global contra el wokismo y la izquierda". En esa línea, agregó que “lamentablemente la izquierda ha encontrado a su mejor aliado en los terroristas”.
Wahnish también abordó cuestiones bilaterales. Sobre el eventual traslado de la embajada argentina a Jerusalén, aclaró que la decisión fue anunciada por el Presidente pero que todavía no se determinó una fecha para hacer el cambio y consideró que “ahora no es un momento propicio”. En cuanto a la posibilidad de un vuelo directo de Tel Aviv y Buenos Aires, informó que el gobierno israelí aprobó un subsidio para avanzar con esa conexión aérea.
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