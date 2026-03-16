Trump aseguró que el régimen iraní fue “aniquilado” y se mostró molesto con los países que le negaron apoyo militar

WASHINGTON.– En una conferencia de prensa al inicio de un almuerzo del Kennedy Center en Salón Este de la Casa Blanca el lunes, el presidente norteamericano, Donald Trump, insistió en que el régimen iraní había sido “literalmente aniquilado” y se volvió a mostrar molesto con los aliados europeos por su negativa a enviar apoyo militar para despejar el estrecho de Ormuz.

El presidente norteamericano dijo estar frustrado por la falta de “entusiasmo” de “numerosos países” para participar en la vigilancia del paso marítimo clave –por el que pasa alrededor del 20% del suministro global de petróleo–, después de que varios países europeos, entre otros, rechazaran sus llamados a unirse a una coalición para asegurar el estrecho.

Trump recibe un almuerzo con los miembros de la junta del Kennedy Center en la Casa Blanca en Washington, el 16 de marzo de 2026 ANNABELLE GORDON� - AFP�

“Sé que los protegeremos y si alguna vez necesitamos ayuda, ellos no estarán ahí para nosotros”, afirmó Trump.

Cuando le preguntaron por qué, si Estados Unidos ha destruido todos los barcos iraníes dedicados a colocar minas como dijo Trump, Estados Unidos no puede reabrir inmediatamente el estrecho de Ormuz, Trump respondió: “Podríamos, pero hacen falta dos para bailar tango.”

El mandatario agregó que Estados Unidos necesitaba “hacer que la gente lleve su barco de mil millones de dólares y, ya sabes, conducirlo hacia arriba”, sin dar más explicaciones.

En otro orden, Trump desestimó la idea de que Israel llevara a cabo un ataque nuclear contra Irán. “Israel jamás haría eso”, afirmó. Se cree que Israel posee alrededor de 100 armas nucleares; Irán no tiene ninguna, pero la guerra se basó, en parte, en impedir que Irán produjera armas nucleares a partir de sus reservas de uranio casi apto para la fabricación de bombas.

También insitió en que está abierto al diálogo con Irán, pero rápidamente añadió: “Ni siquiera conocemos a sus líderes”, ya que los funcionarios iraníes que Estados Unidos conocía habían sido asesinados. Agregó: “Hay personas dispuestas a negociar. No tenemos ni idea de quiénes son”.

“No sabemos quién es su líder”, dijo Trump refiriéndose a Irán. “Miren, todos sus líderes están muertos, que sepamos”. Habló de los informes que indican que el nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei, que no ha aparecido en público desde que fue anunciado como sucesor de su padre, está “gravemente desfigurado”. Pero luego añadió: “Nadie lo ha visto, lo cual es inusual”.

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