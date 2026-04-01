Un avión militar ruso se estrelló contra un acantilado en Crimea: murieron 29 personas

MOSCÚ.- Un avión militar ruso Antonov-26 se estrelló este martes cuando sobrevolaba la península anexionada de Crimea y produjo la muerte de 29 personas, entre ellos 23 pasajeros y seis tripulantes, según informó la agencia de noticias TASS. Si bien la causa del siniestro aún está siendo investigada, las autoridades locales estiman que el accidente que pudo haber ocurrido por un fallo técnico, ya que en la zona no se observaron signos de impacto externo.

“El martes hacia las 18 (hora local) se perdió el contacto con el avión de transporte militar An-26 mientras realizaba un vuelo programado sobre la península de Crimea”, indicó TASS citando al Ministerio de Defensa y agregó: “El equipo de búsqueda y rescate ha localizado el lugar del siniestro de la aeronave An-26. Según los informes desde el lugar, los seis tripulantes y los 23 pasajeros a bordo murieron”.

TASS y una fuente de RIA Novosti señalaron que el avión se estrelló contra un acantilado, mientras que, de momento, la investigación está en curso.

Se sospecha que una falla produjo el accidente RIA Novosti

Según indicó el medio local Lenta ru, el An-26 es un avión polivalente diseñado en 1964 por la Oficina de Diseño Antonov de Kiev para garantizar fiabilidad, facilidad de manejo y capacidad para operar en condiciones adversas. En tanto, voló por primera vez en 1969.

En enero de 2024, las aerolíneas Oficina de Diseño Antonov de Kiev -que operan en climas adversos- le pidieron al gobierno la extensión de la vida útil de este avión hasta que se disponga un reemplazo. De todos modos, el subdirector general de Angara, Sergei Zorin, sostuvo que actualmente no existe ninguna alternativa en el mercado ruso.

China, por su parte, fabrica su propia versión del An-26, denominada Y-7, en la Fábrica de Aeronaves de Xi’an. Está equipada con motores nacionales y Rusia consideró la posibilidad de comprar repuestos chinos.

El Antonov A-26 tiene varios antecedentes de accidentes Twitter @CombatAir

Los antecedentes recientes del modelo

De acuerdo a información del medio citado, el modelo Antonov-26 había sobrevivido meses atrás a una colisión con un dron, en el marco de un accidente que se produjo en agosto de 2025. En esa ocasión, el avión An-26, de la empresa Kamchatka Aviation Enterprise, se dirigía desde Petropavlovsk-Kamchatsky a la aldea de Tilichiki y viajaban a bordo 28 pasajeros, incluidos cuatro niños.

La aeronave logró aterrizar sin problemas, sin embargo, luego se registró una abolladura profunda en el borde calefactado y delantero una rotura en el revestimiento cerca de la novena o décima costilla. A su vez, los miembros de la tripulación aclararon que en ningún momento del vuelo se percataron de algún imprevisto o problemas de control.

Asimismo, en octubre, se produjo otro incidente vinculado al mismo modelo: durante un vuelo de KrasAvia entre Svetlogorsk y Krasnoyarsk se rompió una ventanilla lateral, aunque el piloto puedo aterrizar sin inconvenientes en el aeropuerto. A bordo viajaban 37 pasajeros y cinco tripulantes.

Según afirmó BBC, en septiembre de 2020, un avión An-26 fue víctima de un brutal accidente en la región de Járkov, Ucrania. Se estrelló y generó la muerte de 26 personas durante un vuelo de entrenamiento. Solo uno de los pasajeros logró sobrevivir.

Con información de AFP.