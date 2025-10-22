Un avión se estrelló al intentar despegar en Venezuela: hay dos muertos

Un pequeño avión se estrelló este miércoles mientras intentaba despegar en el aeropuerto de Paramillo, en Táchira, Venezuela. La aeronave intentó tomar vuelo, pero el envión no fue suficiente y cayó contra el asfalto de la pista. El piloto y su acompañante murieron.

El Instituto Nacional de Aviación Civil (INAC) compartió la noticia del accidente. Sucedió a las 9.52 (hora local) cuando el avión de tipo PAY1 de matrícula YV1443 quiso despegar desde la pista del aeropuerto. Se trata de una Piper Cheyenne 1 (PA-31T1), un avión turbohélice bimotor fabricado por Piper Aircraft.

Un testigo que se encontraba en el lugar grabó la situación. Al comienzo, se veía a la avioneta acelerando para lograr el envión suficiente para volar. Sin embargo, de un momento a otro, pareció lanzarse al aire muy rápidamente, y se dio vuelta en una extraña maniobra.

Las víctimas fueron identificadas como Juan Maldonado y José Antonio Bortone

Con su hélice mirando hacia el suelo, la aeronave se estrelló contra el asfalto de la pista. Fue seguido por una enorme explosión, que generó la sorpresa de los presentes, que corrieron lejos del lugar mientras gritaban.

Desde el INAC reportaron que durante la fase de despegue “se precipitó a tierra” y que “de inmediato se activaron los protocolos correspondientes y el accionar de los Bomberos Aeronáuticos”, quienes atendieron el accidente.

Fueron ellos quienes informaron que hubo dos muertos. “Lamentablemente en el mismo resultaron fallecidos los dos tripulantes a bordo. En este sentido, se activó la Junta Investigadora de Accidentes de Aviación Civil (JIAAC), de acuerdo a lo exigido por el Estado venezolano, a fin de dar con las causas que generaron el siniestro”, cerraron su comunicado.

Una avioneta se estrelló al intentar despegar en Venezuela: hay dos muertos

Las víctimas fueron identificadas como José Antonio Bortone y Juan Maldonado, reportó el medio venezolano El Nacional. Según la empresa EC Charter, Bortone tenía más de 30 años de experiencia con diversos tipos de aeronaves.

Trabajó como despachador de vuelo, copiloto y capitán en empresas como TT Services, Tecnoconsul, Transaven, Sol de América, Command Air, Transaero, EC CHARTER y en servicio privado. También voló aviones como el BE-10, BN3, BN2, PA-31, PA-34, C-402 y C-550.

Bortone venía de una familia de pilotos, ya que sus abuelos y tíos estaban en la profesión. Sobre los motivos por los que se había hecho piloto, sostuvo en diálogo con EC Charter que en su infancia le fascinaban los aviones de combate y que, aunque no pudo entrar en la Fuerza Aérea Venezolana, su pasión por la aviación continuó.

Aunque no hay un comunicado oficial que detalle las causas detrás del accidente, el diario local informó que la principal hipótesis es que el piloto perdió el control de la aeronave cuando explotó uno de sus neumáticos.

La explosión generó que el avión terminara completamente calcinada, lo que dificultó enormemente las tareas de rescate de los cuerpos. La aeronave tendría vínculos con actividades logísticas del gobierno, comunicó El Nacional.

Unidades de Bomberos, Protección Civil Táchira y la Policía Nacional Bolivariana (PNB) realizaron un extenso operativo en la zona.