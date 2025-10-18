Chechu Bonelli le coqueteó por redes sociales a un piloto de Fórmula 1: “Mi futuro novio”

María Cecilia ‘Chechu’ Bonelli y Darío Cvitanich pusieron fin a su relación amorosa de 14 años en el mes de mayo. A los pocos meses, el exjugador de Boca anunció estar felizmente enamorado de Ivana Figueiras. Ante esta noticia, Chechu prefirió no entrar en la polémica y en las últimas horas comenzó la “búsqueda” de un nuevo novio. En un video compartido en Instagram, Chechu aparece junto a una influencer vinculada al automovilismo, con quien bromea con un mensaje dirigido directamente al piloto de Fórmula 1 Charles Leclerc.

“Mi futuro novio cumple años”, dijo Bonelli con una sonrisa mientras miraba a cámara, en referencia al cumpleaños de Leclerc. Su amiga no tardó en sumarse al juego: “Vamos a mandarle un feliz cumpleaños a Charles, se lo cantamos”. En la publicación, la conductora escribió: “Con Chechu estamos esperando la invitación a tu cumpleañitos, Charles”.

Chechu Bonelli habló de su amor platónico, Charles Leclerc (Foto: Instagram @chechubonelli @charles_leclerc)

Entre risas, la periodista de ESPN continuó con el juego y le pidió ayuda a su compañera para lograr un acercamiento real con el corredor: “¿Vos me vas a hacer el gancho con Leclerc? ¿Sí? Yo confío en vos, eh. No confío ni en Cochito, ni en Ale Martínez. Le dije a Juan Fossarolli, a Albert, y no”.

“Vamos. Este es nuestro objetivo del año que viene”, lanzó su colega entre risas cómplices. Pero Chechu fue aún más directa y respondió: “No, ¿qué del año que viene? ¡De este año! Cerramos el 2025 despachando a la morocha”. La referencia no pasó desapercibida, ya que el piloto mantiene actualmente una relación con Alexandra Saint Mleux, una joven italiana que acompaña a Leclerc en los distintos Grandes Premios de la temporada.

Chechu Bonelli le pidió a su amiga que le haga gancho con Charles Leclerc

Esta no es la primera vez que una figura argentina posa sus ojos en Charles Leclerc. Años atrás, Tini Stoessel también generó revuelo al comenzar a seguir al piloto en redes sociales. Lo llamativo fue que él le devolvió el follow, algo poco común si se tiene en cuenta que en ese entonces solo seguía a 803 personas entre más de 14 millones de seguidores. Ese gesto alimentó especulaciones sobre un posible intercambio virtual entre ambos, aunque la historia no pasó de ahí.

¿Quién es la actual novia de Charles Leclerc?

Alexandra Saint Mleux nació el 19 de junio de 2002, tiene 22 años y está por terminar la carrera de Historia del Arte. Su relación con Charles Leclerc salió a la luz en el año 2023, cuando comenzaron a mostrarse juntos en eventos públicos de la Fórmula 1. A diferencia de otras mujeres del automovilismo, la joven prefirió desde un primer momento mantener un perfil reservado, sin brindar notas a la prensa, lo que hace que tenga un misterioso perfil.

Pero lo que llama más la curiosidad de los fanáticos argentinos de Leclerc es que la procedencia de la joven. Alexandra tiene raíces mexicanas por parte de su madre y argentinas por parte de su padre, una mezcla cultural que la hizo amar el deporte en el que conoció a su pareja.