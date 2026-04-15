Un diputado polaco mostró en el Parlamento una bandera israelí con la esvástica nazi
El presidente del cuerpo lo denunció ante la Fiscalía y el legislador del partido Confederación defendió su accionar
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Un diputado polaco mostró el martes en plena sesión del Parlamento de Polonia un cartel de la bandera israelí con la esvástica nazi en el medio. Se trata de Konrad Berkowicz, del partido de Confederación, que podría ser castigado por la Justicia.
Mientras hablaba sobre la guerra en Medio Oriente y las acciones de Israel, el legislador dijo: “Los polacos ya están sintiendo los efectos de los ataques israelíes en Medio Oriente en los precios del combustible, pero ¿cómo se sienten los niños al respecto, ya que han muerto decenas de veces más que durante toda la guerra en Ucrania?“.
Tras ello, acusó a Israel de usar “bombas de fósforo prohibidas”, cuyas víctimas “son principalmente civiles”.
“Israel está cometiendo un genocidio ante nuestros ojos con una crueldad extrema. Israel es el nuevo Tercer Reich, y su bandera debería reflejarlo”, enfatizó Berkowicz. Fue en ese momento que mostró a los parlamentarios reunidos una bandera israelí impresa que, en lugar de la Estrella de David, presentaba una esvástica nazi. Hizo esto en el día de Conmemoración del Holocausto
Su demostración generó un escándalo en el recinto. El presidente del cuerpo, Wlodzimierz Czarzasty, se pronunció sobre la conducta del político y enfatizó que “exhibir la esvástica en el Parlamento polaco no tiene justificación alguna”, de acuerdo a lo que publicó el diario de Polonia Rzeczpospolita.
¿Podría ser castigado?
Czarzasty fue quien condenó la conducta de Berkowicz a través de un comunicado. “Tales acciones constituyen una flagrante violación de la autoridad del Parlamento y de los principios del debate. No hay ni habrá lugar en el Parlamento polaco para símbolos y mensajes que hagan referencia a una ideología responsable de algunos de los mayores crímenes de la historia de la humanidad, ni para el antisemitismo”, enfatizó.
“Este comportamiento es particularmente indignante en el día de Conmemoración del Holocausto, que recuerda la tragedia de los millones de víctimas judías del nazismo alemán y es una grave transgresión de los límites de la libertad de expresión”, agregó.
En paralelo, anunció que preparó una moción para sancionar al diputado por violar la autoridad parlamentaria y presentó una denuncia ante la Fiscalía. Esto podría incluir sanciones económicas.
Ya este miércoles, tras la denuncia, Berkowicz le respondió a Czarzasty y defendió su postura. “No tengo intención de callarme. Las amenazas y notificaciones no servirán de nada. Los judíos están llevando a cabo un genocidio en Gaza. Ustedes tienen miedo, yo no: hablaré de esto en voz alta y sí, compararé el símbolo nazi con la bandera de Israel, porque Israel se lo merece por completo. Israel es la Tercer Reich del siglo XXI”, justificó.
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