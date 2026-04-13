Un juez desestima la demanda millonaria de Trump contra The Wall Street Journal por el caso Epstein

WASHINGTON.– Un juez federal de Estados Unidos desestimó este lunes la demanda por difamación de 10.000 millones de dólares que el presidente Donald Trump había presentado contra el diario The Wall Street Journal y el magnate de medios Rupert Murdoch, en un nuevo episodio de disputa judicial derivada de las revelaciones sobre su vínculo con el financiero condenado por delitos sexuales.

El fallo firmado por el juez de distrito Darrin P. Gayles, quien concluyó que Trump no logró demostrar que el periódico hubiera actuado con “malicia real”, un requisito clave en los casos de difamación que involucran a figuras públicas en Estados Unidos. No obstante, el magistrado concedió al mandatario la posibilidad de presentar una demanda enmendada antes del 27 de abril.

En su resolución, Gayles sostuvo que las cuestiones centrales del caso –como si Trump fue efectivamente autor de una carta de cumpleaños dirigida a Epstein o el alcance de su relación personal– constituyen “cuestiones de hecho” que no pueden resolverse en esta etapa preliminar del litigio. Aun así, remarcó que la demanda original no contenía alegaciones suficientes para sostener que el Journal hubiera publicado información sabiendo que era falsa o con desprecio temerario por la verdad.

La reacción de Trump no tardó en llegar. A través de sus redes sociales, el presidente afirmó que la decisión judicial “no es una rescisión”, sino más bien una “sugerencia” para volver a presentar lo que describió como un “caso poderoso”. Según indicó, su equipo legal planea reintroducir la demanda “el 27 de abril o antes”.

La publicación de Trump tras el revés judicial

El conflicto judicial se remonta a julio, cuando Trump cumplió su promesa de demandar al periódico poco después de la publicación de un artículo que retomaba su relación con Epstein. El reportaje describía una supuesta carta con contenido sexualmente sugerente, firmada por Trump e incluida en un álbum compilado en 2003 con motivo del 50° cumpleaños del financista.

De acuerdo con el Journal, la misiva contenía referencias consideradas “obscenas” y un dibujo de una mujer desnuda realizado por el entonces empresario inmobiliario, además de alusiones a un supuesto “secreto” compartido entre ambos. Trump negó haber escrito la carta y calificó la historia de “falsa, maliciosa y difamatoria”.

El caso cobró mayor relevancia cuando el Congreso estadounidense hizo pública la carta y solicitó, mediante una orden judicial, documentos vinculados al patrimonio de Epstein, reavivando el escrutinio sobre las relaciones del financista con figuras de poder.

foto de la supuesta carta de cumpleaños de trump a epstein

Los abogados de The Wall Street Journal y de Murdoch habían solicitado la desestimación del caso argumentando que el contenido publicado era veraz y, por lo tanto, no susceptible de ser considerado difamatorio. Sin embargo, el juez evitó pronunciarse sobre la veracidad de los hechos en esta instancia, limitándose a evaluar la solidez de los argumentos legales presentados por Trump.

Tras conocerse el fallo, un vocero de Dow Jones, la empresa editora del periódico, expresó su satisfacción con la decisión judicial y defendió el trabajo periodístico del medio. “Respaldamos la fiabilidad, el rigor y la precisión de los reportajes de The Wall Street Journal”, afirmó.

La Casa Blanca, en tanto, no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios.

Otra demanda de Trump

Según informó el propio medio británico, la corporación mediática de Donald Trump, Trump Media and Technology Group (TMTG), retiró una demanda por difamación contra The Guardian, junto a otros acusados, en relación con un reportaje que señalaba una posible investigación federal sobre pagos por 8 millones de dólares provenientes de entidades vinculadas a Rusia.

Según una presentación judicial en Florida, la retirada fue “sin perjuicio”, lo que deja abierta la posibilidad de volver a iniciar la acción legal en el futuro. La demanda había sido presentada luego de que el medio informara en 2023 que fiscales de Nueva York investigaban transferencias canalizadas a través del Caribe hacia TMTG, presuntamente relacionadas con actores cercanos al presidente ruso.

En ese momento, la empresa —matriz de la red social Truth Social— se preparaba para fusionarse con Digital World Acquisition Corp., en una operación clave para su salida a bolsa, por lo que las acusaciones generaron preocupación. TMTG sostuvo que el informe era falso y que había sido publicado con mala intención.

The Guardian informó de que fiscales estadounidenses habían iniciado una investigación penal sobre el dinero transferido a TMTG a través de dos entidades que parecían estar controladas por el entorno de Putin ANDREW CABALLERO-REYNOLDS - AFP

Sin embargo, en noviembre, el juez Hunter W. Carroll desestimó la mayor parte de la demanda al considerar que no se había demostrado “malicia real” por parte de los medios, aunque permitió una versión enmendada, presentada en enero.

Pese a que había una audiencia prevista para los próximos días, TMTG decidió retirar completamente la causa sin explicar los motivos. Hasta el momento, no hay evidencia de que la empresa o sus directivos hayan cometido irregularidades, ni han sido acusados formalmente.

Desde The Guardian celebraron la decisión y defendieron la solidez de su trabajo periodístico, asegurando que sus reportajes se basaron en verificación rigurosa y fuentes confiables.

El desistimiento representa un movimiento inusual dentro de la estrategia legal de Trump, quien en su segundo mandato ha intensificado sus enfrentamientos judiciales contra medios de comunicación a los que acusa de difundir información falsa en su contra.

Agencias AP y AFP