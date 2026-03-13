Un nuevo grupo proiraní se atribuyó los ataques a sinagogas en Europa

JERUSALÉN.– En medio de las limitaciones de Irán para tomar represalias efectivas contra Israel o Estados Unidos, y su decisión de atacar a los países vecinos del Golfo Pérsico y a las delegaciones israelíes “en todo el mundo”, un nuevo grupo que se autodenomina Ashab Al Yamim se atribuyó esta semana la responsabilidad de tres ataques contra instituciones judías en Europa.

La estrategia iraní de respuesta en todos los frentes reaviva así el espectro del terrorismo de Estado en los países occidentales, donde se acusa a Teherán de haber tejido una red de agentes y criminales locales.

La policía de Noruega anunció este miércoles el arresto de tres hermanos noruegos de origen iraquí, por sospecha de haber perpetrado un “atentado terrorista con bomba” contra la embajada de Estados Unidos el pasado fin de semana en Oslo, sin causar víctimas.

“Irán considera el terrorismo como una extensión de su política exterior, un medio asimétrico de alcanzar a sus enemigos más allá de sus fronteras”, recordaba en agosto el investigador Matthew Levitt en la publicación especializada CTC Sentinel.

A group calling itself "The Islamic Movement of the Companions of the Right" appears to claim responsibility for a bombing on a synagogue in Liege, Belgium on Monday.

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My initial impression is that the logo is a near carbon copy of terrorist groups associated with the… pic.twitter.com/oowi7J3uIK — Joe Truzman (@JoeTruzman) March 11, 2026

En el caso del grupo Ashab Al Yamim, primero fue un atentado con bomba contra una sinagoga en Lieja, Bélgica, el lunes. Le siguió un ataque en Grecia el miércoles y un incendio provocado en una sinagoga en Rotterdam, Holanda, este viernes.

Un policía se ve cerca de una cerca mientras vigila una zona tras una detonación cerca de una sinagoga en Lieja, Bélgica, el lunes 9 de marzo de 2026. Valentin Bianchi - AP

Al parecer, el grupo no existía antes de esta semana y, curiosamente, no tiene canales propios en Telegram ni en otras redes sociales. Normalmente, este tipo de grupos crean canales inmediatamente.

No obstante, los videos que grabó de los tres ataques aparecieron rápidamente en canales de Telegram de grupos chiitas, como los asociados a Hezbollah o la Guardia Revolucionaria Islámica. Esto podría sugerir una conexión entre Ashab Al Yamim y organizaciones afines a Irán.

El nombre árabe Ashab Al Yamim se traduce como Compañeros de la Derecha o Gente de la Derecha. Esto no significa derecha en el sentido político, sino más bien “justicia” o “rectitud”. Ohad Merlin, investigador de Medio Oriente y Norte africano en el programa regional del think tank MIND Israel, explicó al diario The Jerusalem Post que el Corán suele usar derecha e izquierda como metáforas. El nombre árabe específico “Gente de la Derecha” también aparece en el Corán, en Al Waqi’ah 56:28.

*Additional evidence not in my article since it happened after the piece was published*



On March 13, a third video was seemingly published by the group. It showed what appeared to be a fire bomb or an explosion at a synagogue in Rotterdam. Local media confirmed that arson took… pic.twitter.com/08U5HuHWfS — Joe Truzman (@JoeTruzman) March 13, 2026

El logotipo del grupo muestra un brazo extendido que sostiene un rifle que apunta hacia la derecha. Detrás, se ve un globo terráqueo. Este logotipo coincide con los de grupos terroristas iraníes o de la Resistencia Islámica liderada por Irán; Kataib Hezbollah en Irak, Hezbollah en el Líbano y la Guardia Revolucionaria Islámica en Irán comparten la misma imagen de una mano que sostiene un rifle que apunta hacia la derecha, superpuesta a un globo terráqueo.

Una diferencia notable con el logotipo de Ashab Al Yamim es que presenta un modelo de fusil específico: un fusil Dragunov. El SVD o Dragunov es un fusil semiautomático soviético muy apreciado por algunos grupos en Medio Oriente, pero mucho menos común en Europa. Los demás grupos mencionados utilizan versiones estilizadas de los fusiles Kalashnikov.

Ataque en Bélgica

Tras el ataque a Lieja, el grupo publicó un comunicado con las habituales invocaciones religiosas: “En el nombre de Dios, el Clemente, el Misericordioso, “Vayan, ya sean livianos o pesados, y esfuércense con vuestras riquezas y vuestras vidas en el camino de Dios”. Dios Todopoderoso ha dicho la verdad."

“¡Oh muyahidines del Islam, oh caballeros de las sombras, defended vuestra religión! Levántense, con el permiso de Dios, a la jihad en Su camino. Salgan de donde se refugia la oscuridad, y que la luz de la verdad se revele a través de vuestra fuerza, y difundan la justicia y la luz en cada rincón del mundo. (Badr 1, Badr 2, Fath 6, Khaybar 14) Confíen en Dios."

El texto del comunicado de Ashav Al Yamim dice: “¡Oh muyahidines del Islam, oh caballeros de las sombras, defended vuestra religión! Levántense, con el permiso de Dios, a la jihad en Su camino. Salgan de donde se refugia la oscuridad, y que la luz de la verdad se revele a través de vuestra fuerza, y difundan la justicia y la luz en cada rincón del mundo. (Badr 1, Badr 2, Fath 6, Khaybar 14) Confíen en Dios."

Es común que los grupos de la Resistencia Islámica incluyan pasajes del Corán en sus declaraciones, así como grandes alabanzas a Alá. Este texto en particular llama a la jihad, una vez más, en consonancia con otros grupos.

Análisis de la declaración

Joe Truzman, analista sénior de investigación de la Fundación para la Defensa de las Democracias (FDD), analizó para The Jerusalem Post el detalle de que el comunicado no incluye una fecha.

“Por lo general, las organizaciones armadas chiitas, o incluso los grupos fachada, al menos intentan parecer auténticas. En sus comunicados siempre hay una fecha al final. En el comunicado no se ve nada de eso.”

Si se tratara solo de una declaración, Truzman dijo que probablemente habría desestimado la publicación de Lieja. Sin embargo, el video cambió un poco las cosas.

“O bien se trata de una declaración legítima y auténtica, y el video es también auténtico, o bien es obra de algún grupo criminal o antisemita que intenta encubrir sus acciones. Es muy difícil saberlo.”

Sin embargo, Irán tiene un historial de utilizar grupos interpuestos para perpetrar atentados terroristas contra objetivos en el extranjero. Un ejemplo notorio es el atentado con bomba contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), un centro comunitario judío en Buenos Aires, Argentina, el 18 de julio de 1994. Un total de 85 personas murieron y más de 300 resultaron heridas. En 2024, la justicia argentina dictaminó que Irán dirigió el ataque y que Hezbollah lo ejecutó.

Con frecuencia, los grupos afines a Irán aparecen de la nada y luego, aparentemente, desaparecen una vez cometido el acto terrorista.

“Irán ha estado operando extensamente, no solo en Medio Oriente, sino también en Europa y, obviamente, en América Latina, por lo que Irán, y la Guardia Revolucionaria Islámica, tienen la capacidad de hacer algo así”, explicó Truzman.

Las organizaciones afines a Irán y su red de aliados en la región cuentan con grupos fachada y organizaciones ficticias para intentar encubrir u ocultar quién está realmente detrás de un ataque.

Otro aspecto extraño es el video. Si bien presenta las características típicas de los videos terroristas —por ejemplo, utiliza música amenazante y carece de voz—, el contenido en sí es menos violento de lo habitual. Los videos de Hezbollah y Hamas suelen incluir contenido más intimidante, pero, en el caso de Lieja, Grecia y Rotterdam, nadie resultó herido y los ataques se produjeron de noche contra edificios.

Truzman argumentó que esto sigue funcionando como propaganda, ya que “puede generar temor en la comunidad judía”. Esto es especialmente cierto dado el conflicto actual con Irán y el hecho de que Irán ha amenazado con cometer actos terroristas en el extranjero.

“No es que se tratara de ataques masivos, pero al mismo tiempo podría interpretarse como una advertencia”, concluyó.

Agencias AP y AFP