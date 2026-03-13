Israel bombardeó cerca de una masiva manifestación en Teherán donde estaban altos dirigentes del régimen

DUBAI.– Una fuerte explosión sacudió una zona de la capital de Irán donde miles de personas se congregaron el viernes para una manifestación anual organizada por el régimen islámico en apoyo a Palestina y para pedir la desaparición de Israel. Tel Aviv advirtió antes que atacaría la zona, situada en el centro de Teherán.

Hasta el momento, no se han reportado víctimas. Pero la decisión de seguir adelante con la multitudinaria manifestación, a la que asistieron algunos altos funcionarios del gobierno, y la amenaza de Israel de atacar el área subrayaron la férrea determinación de ambos bandos, casi dos semanas después del inicio de una guerra que ha sacudido la economía mundial y no muestra señales de disminuir.

Un clérigo entona consignas durante la manifestación anual antiisraelí del Día de Quds en Teherán, Irán, el 13 de marzo de 2026 Vahid Salemi� - AP�

Irán ha mantenido sus amplios ataques con misiles y drones contra Israel y los estados vecinos del Golfo, y ha cerrado de facto el estrecho de Ormuz, por donde pasa una quinta parte del petróleo comercializado en el mundo, aun mientras aviones de guerra de Estados Unidos e Israel bombardean objetivos militares y de otro tipo en todo Irán.

Explosión sacude zona de manifestación masiva

La explosión en Teherán sacudió el área de la plaza Ferdowsi al mediodía, donde miles de personas se habían reunido para una manifestación anual del Día de Quds, también conocido cómo Día de Jerusalén, en la que corearon “muerte a Israel” y “muerte a Estados Unidos”.

Columnas de humo negro se elevan tras un ataque aéreo mientras iraníes participan en la manifestación del Día de Quds, en Teherán, el 13 de marzo de 2026 -� - AFP�

Israel había emitido una advertencia en una cuenta de X en idioma farsi para que la gente despejara la zona poco antes de la explosión. Pero pocos iraníes la habrían visto, ya que las autoridades han cerrado casi por completo el servicio de internet desde el inicio de la guerra. Imágenes del lugar mostraban a personas coreando “Dios es el más grande”, mientras el humo se elevaba en la zona.

Más tarde, el Ejército israelí publicó un segundo mensaje en farsi, señalando que el jefe del poder judicial de Irán estaba en la manifestación y criticando a Irán por impedir que muchos vieran su advertencia.

WOW… US/Israel bombed a location where Iran’s Chief Justice, Mohseni Ejei, was giving a TV interview during the Quds Day rally in Tehran.



Netanyahu would’ve trampled everyone rushing to his bunker. pic.twitter.com/DuNQvcWt0x — Arya Yadeghaar (@AryJeay) March 13, 2026

El dirigente de línea dura que encabeza el poder judicial del régimen, Gholamhossein Mohseni Ejei, daba una entrevista en la televisión estatal desde la manifestación cuando ocurrió el ataque. Sus guardaespaldas lo rodearon, mientras él alzaba el puño y afirmaba que Irán “bajo esta lluvia y estos misiles nunca se retirará”.

“Estados Unidos y el régimen sionista persiguen intenciones y objetivos siniestros para debilitar a Irán y a los principales países islámicos”, declaró el presidente iraní, Massoud Pezeshkian, durante una conversación telefónica con su homólogo egipcio, Abdel Fattah al-Sisi, según informó la presidencia iraní.

Según medios de comunicación iraníes, Pezeshkian asistió a la manifestación del Día de Al-Quds en Teherán, a la que también acudieron varios altos funcionarios iraníes.

Entre los asistentes estuvieron el jefe de la Organización de Energía Atómica, Mohammad Eslami; el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Ali Larijani; el comandante de policía, Ahmad-Reza Radan; y el jefe de la Organización Judicial de las Fuerzas Armadas, Ahmadreza Pourkhaghan.

Larijani, declaró a medios iraníes que cubrían la manifestación que el presunto ataque israelí era una “señal de su desesperación”.

Miles de objetivos atacados en Irán

Israel había anunciado otra oleada de ataques contra infraestructura iraní, y dijo que su fuerza aérea había golpeado más de 200 objetivos en las últimas 24 horas, incluidos lanzadores de misiles, sistemas de defensa y sitios de producción de armas.

El Ejército israelí indicó que ha atacado más de 7600 emplazamientos en Irán y más de 1100 en el Líbano durante la guerra. El portavoz, el general de brigada Effie Defrin, afirmó que la fuerza aérea atacó una dirección de inteligencia iraní cuando había altos funcionarios presentes, así como otros centros de mando y sitios de producción y almacenamiento de misiles.

Columnas de humo negro se elevan tras un ataque aéreo mientras iraníes participan en la manifestación del Día de Quds, en Teherán el 13 de marzo de 2026 -� - AFP�

En Washington, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, dijo que se han atacado más de 15000 objetivos enemigos, lo que equivale a más de 1000 al día desde que empezó la guerra.

También intentó responder a las preocupaciones por el cierre de facto del estrecho de Ormuz, diciendo a los periodistas: “Lo hemos estado manejando y no hay que preocuparse por ello”.

El general norteamericano Dan Caine, presidente del Estado Mayor Conjunto, añadió que el Ejército de Estados Unidos ha “convertido en una prioridad atacar la iniciativa de colocación de minas de Irán”. Irán ha utilizado principalmente misiles y drones para interrumpir el tráfico en la estratégica vía marítima.

Iraníes participan en la manifestación del Día de Quds, en Teherán, el 13 de marzo de 2026 -� - AFP�

El nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei, prometió el jueves continuar los ataques y mantener cerrado el estrecho en su primera declaración pública desde que sucedió a su padre, quien murió el primer día de la guerra. Khamenei difundió un comunicado por escrito y no ha sido visto en público desde que asumió el liderazgo.

Ante la creciente preocupación mundial por una posible crisis energética, el precio del crudo Brent, el referente internacional, se mantuvo cerca de los 100 dólares por barril. Los precios del Brent se han disparado hasta alrededor de 120 dólares por barril y son aproximadamente un 40% más altos que al inicio de la guerra el 28 de febrero.

Un hombre lleva una bandera iraní junto a un retrato del ayatollah Ali Khamenei, en Teherán, Irán, el 13 de marzo de 2026 Vahid Salemi� - AP�

En la señal más reciente de inquietud por parte de algunos de los aliados más cercanos de Washington, el canciller alemán, Friedrich Merz, pidió un “plan convincente” sobre cómo poner fin a la guerra. Habló junto a los primeros ministros de Noruega y Canadá durante ejercicios militares realizados en el país nórdico.

En una entrevista con Fox News, Trump afirmó que la guerra terminaría “cuando lo sienta en los huesos”.

Agencia AP y diario The New York Times