Estados Unidos: encontraron un cuerpo en un Tesla del cantante D4vd

Un cuerpo en descomposición fue hallado en un Tesla registrado a nombre del cantante estadounidense D4vd, cuyo verdadero nombre es David Anthony Burke. El Tesla se encontraba en un depósito de autos de Hollywood, en Los Ángeles, y fue registrado luego de que denunciaran que salía un “fuerte mal olor” del vehículo incautado.

El reporte lo realizaron los trabajadores de Hollywood Tow, un sitio que ofrece servicios de remolque y depósito de vehículos en Los Ángeles y West Hollywood, el lunes a las 0.30.

D4vd durante uno de sus shows Instagram

Según informaron desde la Policía de Los Ángeles, el auto llevaba dos días en el depósito cuando recibieron un llamado de los empleados reportando el fuerte olor que provenía del vehículo. El cadáver se encontraba dentro de una bolsa en el baúl delantero, detallaron los medios locales ABC7 y Fox 11 LA.

El auto, un Tesla 2023, está registrado a nombre de David Burke en Hempstead, Texas. Según informes, el vehículo fue remolcado desde Hollywood Hills la semana pasada luego de que alguien reportara que estaba desaparecido, detalló Fox 11 LA.

Los investigadores creen que el cuerpo fue escondido en el baúl cinco días antes de ser remolcado. Por el momento, se desconoce la identidad de la víctima y el motivo detrás de su muerte. Tampoco se saben detalles sobre dónde fue recogido el Tesla.

Se encuentra de gira mundial hace un mes Instagram

D4vd es un cantante estadounidense que saltó a la fama en 2022 por sus canciones Here With Me (Aquí conmigo) y Romantic Homicide (Homicidio romántico). Este último tema causó revuelo este martes en redes sociales, ya que el artista habla sobre una persona que asesinó y de lo que no se arrepiente.

“En el fondo de mi cabeza moriste y ni siquiera lloré; no, ni una lágrima; y estoy cansado de esperar pacientemente por alguien que ni siquiera va a llegar”, dice parte de la canción.

Y continúa: “En el fondo de mi cabeza te maté y ni siquiera me arrepiento; no puedo creer que lo dije, pero es cierto; te odio”. Ambas canciones se viralizaron rápidamente en TikTok, lo que catapultó a Burke a la fama y lo llevó a firmar contrato con Interscope Records. El joven nació en Queens, Nueva York, pero más tarde se trasladó a Houston, Texas.

El Tesla se encontraba en un depósito de autos Captura KABC

El cantante se encuentra hace un mes en una gira mundial por su segundo álbum Withered, que publicó a principios de este año. Este martes por la noche tiene un show en Minneapolis y otro programado para Los Ángeles el próximo 20 de septiembre.

Videos publicados en redes sociales mostraron el operativo policial que se llevó adelante en Hollywood Tow. Los efectivos policiales instalaron una carpa en las inmediaciones donde se realizó la inspección del vehículo, que más tarde fue retirado para la realización de las investigaciones correspondientes.

Ni D4vd ni su equipo de prensa han realizado declaraciones públicas en relación a los recientes descubrimientos.