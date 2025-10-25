Un turista japonés murió tras caer de un muro de siete metros en el Panteón de Roma

Un turista japonés de 69 años murió tras caer desde un muro perimetral de siete metros del Panteón de Roma, en Italia. El hombre visitaba el monumento durante unas vacaciones junto a su hija cuando perdió el equilibrio y cayó en el foso. Aunque la joven pidió ayuda, el hombre murió en el acto.

El incidente ocurrió el viernes a las 21.50 (hora local) mientras disfrutaban la noche de la capital italiana, en la que llevaban varios días. Fue entonces que se sentó sobre el muro de mármol que suelen usar los turistas para descansar unos minutos durante sus largos recorridos en el centro histórico y más conocido de la ciudad.

Los investigadores desconocen los motivos por los que el hombre, identificado como Hibino Morimasa, cayó desde el muro en la esquina de Via della Palombella y Via della Rotonda, en la entrada principal de la iglesia.

El muro del que cayó Morimasa Ansa

Sin embargo, hay dos hipótesis principales, reportados por la agencia italiana Ansa: que el hombre se descompensó o enfermó o que perdió el equilibrio al intentar tomarse una selfie y, por ello, cayó en la zanja.

Tras el incidente, la hija del turista pidió ayuda de inmediato. Los Bomberos se presentaron en las inmediaciones y debieron forzar las entradas del Panteón para rescatar el cuerpo de Morimasa.

El hombre había perdido una cantidad significativa de sangre al impactar contra el suelo. También se presentó personal del servicio de emergencias médicas, que intentó salvarle la vida, pero identificaron que la víctima murió por el impacto.

Tragedia al Pantheon, un turista giapponese muore dopo una caduta di 7 metri. Il 69enne è precipitato dal muro perimetrale del celebre monumento della Capitale #ANSA pic.twitter.com/Nt8MtL0BGI — Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) October 25, 2025

Morimasa cayó desde el punto más alto del foso que rodea a gran parte del Panteón. A través de las cámaras de seguridad de la zona, los investigadores buscan captar los movimientos previos a la tragedia para identificar los motivos por los cuales el turista cayó a su muerte.

En las imágenes recopiladas por la agencia Ansa, se ven varios elementos de la vestimenta de Morimasa desperdigados por el piso del foso. Entre ellos, un zapato negro de la marca Regal. También se distinguían partes de maderas y piedras rotas por el impacto. En los videos se observaba la gran distancia entre la calle y el piso del foso.

La policía de Roma puso una cinta amarilla de su propiedad para evitar el paso de transeúntes en el área y realizar los estudios periciales correspondientes.