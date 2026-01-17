Una argentina, retenida en Río de Janeiro por insultos racistas: le incautaron el pasaporte y deberá usar tobillera electrónica

RIO DE JANEIRO.- A la abogada argentina Agostina Páez, de 29 años, le confiscaron el pasaporte tras hacer comentarios y gestos racistas en un bar de Ipanema, en la zona sur de Río de Janeiro. Según el medio local G1, la joven deberá usar una tobillera electrónica por orden judicial del tribunal, a petición de la 11ª Comisaría de Rocinha, que investiga el caso.

El incidente ocurrió el 14 de enero, cuando Páez se encontraba en un bar de la zona. La discusión surgió por un supuesto error en el pago de la cuenta. El empleado fue a revisar las cámaras de seguridad del establecimiento y, en ese momento, observa cómo la joven se retira imitando a un mono y reproduciendo los sonidos del animal. También pronunció la palabra “mono”, utilizada de manera peyorativa y discriminatoria para referirse a personas negras.

La víctima declaró a la policía que la mujer también lo había señalado con el dedo y proferido insultos raciales, llamándolo “negro” de forma despectiva.

Páez fue trasladada a la comisaría, donde le confiscaron el pasaporte y la enviaron al sistema penitenciario para que le colocaran una tobillera electrónica. Está siendo investigada por injuria racial, figura que en Brasil fue equiparada al delito de racismo, que prevé penas de entre 2 y 5 años de prisión y no contempla la salida con fianza.

Quién es Agostina Páez

Medios locales de Santiago del Estero consignaron que la mujer involucrada en el episodio es Agostina Páez, una abogada e influencer santiagueña de 29 años. La joven es conocida además por ser hija de Mariano Páez, empresario involucrado en causas de violencia de género, según el diario digital Info del Estero.

"¿Yo qué culpa tengo de lo que haga mi papá?", dijo Agostina Páez sobre la situación judicial de su padre, en una entrevista a "El Liberal", el 20 de noviembre de 2025

El empresario de trasporte Mariano Páez fue detenido el 10 de noviembre acusado de agredir físicamente y amenazar a su expareja, la abogada Estefanía Budan. El 15 de diciembre, la jueza de género Cecilia Laportilla ordenó su excarcelación bajo estrictas condiciones, entre ellas el uso de una tobillera electrónica, la prohibición absoluta de contacto con la denunciante y reglas de conducta cuyo cumplimiento es monitoreado de manera permanente. La causa continúa en etapa de investigación.

En ese contexto, Agostina Páez presentó una denuncia propia contra Budan, a quien acusó de hostigamiento, difamación y violencia digital, tanto en representación personal como de su hermana.

“Terminamos siendo víctimas también de ella y, obviamente, de las consecuencias de los actos de mi padre”, señaló Páez en una entrevista con el diario El Liberal.

Según relató al medio local, los mensajes y publicaciones que motivaron su denuncia incluyeron referencias directas a su familia. “Lo único que le pedía es que no publique cosas con el nombre de mi hermana porque ella va al colegio”, sostuvo. También afirmó que Budan “decía que mi papá golpeaba a mi hermana” y que “hablaba de mi mamá fallecida, decía que mi papá la golpeaba”.

La abogada aclaró además que no fue testigo de los episodios denunciados contra su padre y remarcó que su intervención judicial respondió exclusivamente a su situación personal. “¿Yo qué culpa tengo de lo que haga mi papá? Yo no lo defiendo y que él pague lo que tenga que pagar”, afirmó.

