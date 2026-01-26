Un avión privado se estrelló en Estados Unidos en medio de la histórica tormenta invernal: siete muertos y un herido

Siete personas murieron y una resultó gravemente herida en un accidente aéreo en Maine, Estados Unidos, según informó este lunes en X la Administración Federal de Aviación (FFA, por sus siglas en inglés).

La aeronave, un Bombardier Challenger 600 que transportaba a ocho personas, se estrelló bajo circunstancias desconocidas aproximadamente a las 7:45 de la tarde en pleno despegue en el Aeropuerto Internacional de Bangor.

De acuerdo con la FAA, el avión tras el accidente quedó invertido y se incendió.

El siniestro ocurrió en medio de una histórica tormenta invernal que golpea a gran parte de Estados Unidos. Las temperaturas se encontraban en el momento del accidente muy por debajo del punto de congelación en Maine, y una ligera nevada redujo mucho la visibilidad.

A Bombardier Challenger 600 crashed as it was taking off from Bangor International Airport in Maine around 7:45 p.m local time on Sunday, Jan. 25. Eight people were on board. The FAA and NTSB will investigate.



This information is preliminary and subject to change. — The FAA ✈️ (@FAANews) January 26, 2026

Bangor había experimentado una nevada constante el domingo, aunque los aviones estaban aterrizando y despegando alrededor del momento del accidente, según declaró el director del aeropuerto de Bangor, José Saavedra en una conferencia de prensa este lunes.

Alrededor de 12.000 vuelos fueron cancelados dentro, hacia o desde Estados Unidos el domingo y casi 20.000 sufrieron retrasos, según el portal de rastreo de vuelos flightaware.com.

De acuerdo a CNN que accedió a LiveATC, un aplicación móvil que permite escuchar en tiempo real las conversaciones entre controladores de tráfico aéreo y pilotos de aeronaves en cientos de aeropuertos del mundo, se puede escuchar minutos antes del accidente, a los controladores y pilotos del aeropuerto de Bangor hablando sobre la baja visibilidad y el deshielo.

Una grabación de audio de los controladores de tráfico aéreo incluye a alguien diciendo “Avión boca abajo. Tenemos un avión de pasajeros boca abajo”, aproximadamente 45 segundos después de que un avión fuera autorizado para despegar.

Hasta el momento se desconocen detalles del incidente. La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, por sus siglas en inglés) planea enviar a varios investigadores a Bangor para indagar el motivo del accidente.

El Aeropuerto Internacional de Bangor indicó este lunes que el permanecerá cerrado al menos hasta el mediodía del miércoles.

Con información de AP