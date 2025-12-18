Una botella delató el paradero de la colombiana buscada internacionalmente por envenenar a dos menores con frambuesas

LONDRES.– Una colombiana acusada de asesinar a dos menores con frambuesas envenenadas fue detenida en Londres tras haber permanecido prófuga de la justicia por meses, después de que un mínimo detalle otorgado durante una entrevista el fin de semana delatara su ubicación.

Se presume que Zulma Guzmán Castro, a quien las autoridades colombianas y la Interpol perseguían por haber enviado un postre adulterado a la hija de un examante, pasó por tres países -la Argentina, Brasil y España- antes de ingresar en Gran Bretaña el 11 de noviembre.

Zulma Guzmán Castro. Fuente: X

Durante el fin de semana, la empresaria de 54 años dio una entrevista al medio colombiano Focus Noticias en la que dejó entrever una botella de agua mineral Buxton, disparando especulaciones sobre el origen y lugares de distribución de la marca.

El diario colombiano El Tiempo fue uno de los primeros en notar que el detalle podía ofrecer una pista sobre el paradero de la acusada, después de que a los 196 países miembros de Interpol se les solicitara localizar y detener a Castro.

Inés de Bedout junto a su padre, Juan de Bedout. Fuente: X

Sin embargo, la sospechosa no fue puesta en custodia hasta que la Unidad de Policía Marítima de la Policía Metropolitana de Londres la rescató del río Támesis la madrugada del martes.

Ahora, la sospechosa se encuentra detenida bajo la ley de salud mental de Gran Bretaña por presunto intento de suicidio, mientras las autoridades británicas evalúan su posible deportación o extradición.

Detalle delator

“La botella de agua de la que tomó era Buxton Natural Mineral Water, un reconocido producto que se comercializa principalmente en Gran Bretaña, aunque puede comprarse en línea”, había indicado una fuente a El Tiempo después de la entrevista.

Otro medio colombiano, Semana, constató a través de consultas al sitio web oficial de la marca que “el agua embotellada solo se vende en Gran Bretaña y se distribuye a tiendas físicas y minoristas radicados en ese país”.

Ambas investigaciones permitieron a las autoridades descartar temporalmente la hipótesis de que Castro siguiera en la Argentina, dónde se supone que estuvo este año cursando estudios de posgrado, y orientaron la búsqueda con dirección a Europa.

Captura de pantalla del video que delató a Zulma Guzmán Castro. Fuente: Focus Noticias

A través de una solicitud de cooperación hecha por las autoridades colombianas, el Tribunal de Magistrados de Westminster, en el centro de Londres, emitió a inicios de esta semana una orden de arresto contra Castro, según informó el medio británico The Daily Mail.

El miércoles, la Policía Metropolitana de Londres entregó un reporte oficial en el que informaba sobre el rescate de una mujer en el río Támesis cerca del puente de Battersea –al suroeste de la capital–, quien posteriormente fue identificada como Castro por medios británicos y autoridades colombianas.

Tras el operativo, Castro fue trasladada al hospital más cercano con algunas heridas pero sin estar en peligro de muerte. Fuentes locales aseguran que ya está consciente, pero que aún no registra el nombre del abogado al que tiene derecho.

Zulma Guzmán Castro. Fuente: X

La sospechosa permanece detenida a la espera de la decisión de las autoridades británicas respecto a como procesar el caso, lo que según fuentes de El Tiempo podría demorar entre ocho meses y un año.

No obstante, una fuente de la Fiscalía General de Colombia ya anticipó a El Tiempo que el ente “formalizará un pedido de extradición” en cuanto la acusada sea dada de alta.

La policía colombiana no ha confirmado si la pista de la botella de agua fue un factor determinante en la investigación sobre el paradero de Castro, ni si el mismo instó a buscar la cooperación con las autoridades británicas.

Frambuesas envenenadas

Castro es acusada de envenenar a Inés de Bedout, de 14 años, y a Emilia Forero, de 13, el 3 de abril, cuando, según los fiscales, utilizó una empresa de mensajería para enviarles un paquete de frambuesas cubiertas en chocolate que estaban envenenadas con talio, un metal pesado –incoloro e inodoro– que según los peritos forenses puede ser letal incluso en dosis mínimas.

Ambas jóvenes murieron internadas en el Hospital Fundación Santa Fe de Bogotá menos de una semana después.

El repartidor que entregó el paquete declaró a los investigadores que recibió el mismo de un amigo de la acusada, quien le indicó específicamente que se trataba de un envío para las menores, ya que el postre era uno de sus favoritos.

Vista aérea del puente de Battersea, Londres Battersea Power Station

El hermano de 21 años de una de las víctimas y una amiga también fueron hospitalizados tras comer las frambuesas, pero ambos sobrevivieron, aunque se entiende que la joven sufrió secuelas permanentes.

Se cree que Castro, quien salió de Colombia el 13 de abril, conocía la rutina diaria de Inés de Bedout así como su gusto por el postre, ya que hace tiempo que tenía un vínculo con la familia. Según los investigadores, el asesinato habría sido un acto de venganza tras una relación secreta con el padre de Inés, Juan de Bedout.

En su entrevista con Focus Noticias, la fundadora de una empresa de alquiler de autos compartidos de nombre Car–B admitió haber tenido una relación extramatrimonial de más de seis años con el padre de la víctima, así como haber puesto un rastreador de GPS en su automóvil por causa de sus celos.

Puente de Battersea. Fuente: X

“La relación con él fue básicamente clandestina y nos veíamos en mi casa o en otros lugares de Bogotá. Terminó a comienzos de 2020″, indicó la acusada.

Sin embargo, Castro negó todas las acusaciones en su contra.

“Soy madre, y eso debe ser un dolor insoportable, y entiendo que por esa razón quieran encontrar al culpable y utilizar todos los medios posibles para hacerlo, pero yo no soy esa culpable”, dijo en al entrevista.

“La estrategia es claramente destruirme por completo antes de cualquier proceso judicial, destruir mi imagen y dar una versión que me aniquile sin ningún juicio, sin ninguna garantía de un juicio justo en este momento”, insistió Castro.

Con información de El Tiempo