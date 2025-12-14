Una de las víctimas del atentado en Australia también sobrevivió al ataque de Hamas el 7 de octubre

Un sobreviviente de la masacre perpetrada por Hamas el 7 de octubre de 2023 en Israel resultó herido en el atentado cometido durante la celebración de una festividad judía en la playa de Bondi, en Sídney, Australia, que dejó al menos 16 muertos.

La víctima se trata de Arsen Ostrovsky, abogado internacional especializado en derechos humanos, quien figura entre las 39 personas hospitalizadas tras el tiroteo de este domingo por la noche durante un evento de Janucá en Bondi Beach. Ostrovsky fue reconocido por The Jerusalem Post como uno de los 50 líderes judíos más influyentes del mundo.

En su cuenta de X escribió: “Sobreviví el 7 de octubre. Nunca pensé que vería esto en Australia. La bala rozó mi cabeza. Los médicos dijeron que sobreviví de milagro, pero que me recuperaré. Esta noche es la primera noche de Janucá. Las fuerzas de la oscuridad y el odio nunca triunfarán. Prevaleceremos”.

Arsen Ostrovsky en la escena del ataque a tiros Foto: Jersulamen Post

Visiblemente conmocionado y con sangre en la cabeza, Ostrovsky habló con Channel 9 News mientras los servicios de emergencia asistían a las víctimas en la playa. Allí contó que se encontraba en Sídney desde hacía apenas dos semanas para colaborar en la lucha contra el antisemitismo, en un contexto de ataques reiterados contra la comunidad judía en Australia durante el último año.

“Vinimos aquí hace solo dos semanas para combatir el antisemitismo, este odio sanguinario y devastador. Vamos a superar esto y vamos a atrapar a los responsables”, sostuvo.

El mensaje de la víctima que sobrevivió al atentado de Australia y al 7 de octubre en Israel

En este sentido, el abogado también describió el horror vivido durante el ataque: “Vi a niños cayendo al suelo, vi ancianos, vi sangre frente a mí, vi gente herida. Mi única preocupación era saber dónde estaban mis hijos, mi esposa, mi familia”.

En el cierre de la entrevista, reiteró su incredulidad por lo ocurrido: “El 7 de octubre fue la última vez que vi algo así. Nunca pensé que volvería a verlo, y menos en Australia, en un lugar tan icónico como Bondi Beach”.

Según consignó The Jerusalem Post, Ostrovsky es director ejecutivo del Foro Legal Internacional y fue destacado por The Washington Post en su listado “25 ViZionaries”.

Qué ocurrió en Australia este domingo

Al menos 15 personas murieron este domingo, entre ellos un menor de edad, durante ataque a tiros contra un grupo de mujeres, hombres y niños que celebraba una festividad judía en una playa de Sídney, en Australia. Según informó una fuente policial local a la agencia AFP, a ese número de víctimas fatales se le suma una más que se trata de uno de los sospechosos. El agresor fue abatido en medio del enfrentamiento.

Tanto ese hombre como otro más abrieron fuego contra quienes estaban en Bondi Beach, una de las playas más populares de Australia, y que celebraban la festividad judía de Janucá. Las fuentes oficiales calificaron el hecho como un ataque “terrorista” y “antisemita”.

“La Policía puede confirmar que murieron 16 personas, incluido uno de los atacantes, y que 40 continúan hospitalizadas tras el tiroteo en Bondi”, publicó la Policía de Nueva Gales del Sur en su cuenta en X. Entre los fallecidos hay una niña de entre 10 y 12 años y algunos de los heridos son policías.

Con información de la agencia AFP