Una niña de nueve años fue esposada y rociada con gas pimienta por la policía

La policía de la ciudad de Rochester, en el noreste de Estados Unidos, provocó una ola de indignación por sus métodos violentos, luego de que se difundieran imágenes de cómo los agentes esposaban y rociaban con gas pimienta en los ojos a una niña afroamericana de nueve años.

De acuerdo a la versión de los agentes, la pequeña había sufrido una crisis mental y amenazaba con matar a su madre y luego suicidarse, según señaló AFP. Cuando llegaron al lugar, la niña había querido escaparse y ellos la persiguieron y atraparon para intentar ayudarla.

El hecho ocurrió el pasado viernes 29 de enero en la citada localidad de Rochester, que se encuentra en el estado de Nueva York. Las imágenes las dio a conocer la propia policía en la tarde del domingo. Se trata de grabaciones realizadas desde las cámaras corporales que llevan los agentes en sus uniformes.

Las violentas imágenes generaron indignación en la opinión pública: muestran a un grupo de policías que primero reducen en el suelo y esposan a la niña y luego, al meterla en el patrullero, amenazan con rociarla con gas pimienta, y un rato después, efectivamente lo hacen.

Mientras ocurre todo esto, la nena llora y grita desesperada. También pide por su papá y suplica que la suelten. En uno de los momentos más desesperante de la cinta, se escucha que uno de los policías -había entre siete y diez agentes en la escena- le grita: "Te estás comportando como una niña", a lo que ella replica: "¡Soy una niña!".

La jefa del departamento de policía de Rochester señaló que van a trabajar para que este tipo de acciones de sus agentes no ocurran más Crédito: Captura video AFP

La policía dijo luego, a través de su vocero, que actuaron de ese modo para garantizar la seguridad de la chica, que luego fue trasladada a un hospital de la zona, donde pronto le dieron el alta médica.

"Esto no representa a nuestro Departamento de Policía"

En la conferencia de prensa que dio la policía local y en la que se presentaron los videos de lo sucedido, la Jefa del Departamento de Policía de Rochester, Cynthia Herriot-Sullivan, señaló que lo ocurrido era algo "inaceptable", de acuerdo a la información brindada por la cadena CNN.

"No voy a pararme aquí y decirles que el rociar con gas pimienta a una menor está bien, porque no lo está. Eso no representa a nuestro departamento de Policía y vamos a hacer el trabajo que tengamos que hacer para que esto no suceda más", dijo la mujer a cargo de la policía local.

En tanto, la alcaldesa de la ciudad, Lovely Warren, dijo que se puso en contacto con la madre de la niña y que el video era una clara evidencia de que era necesario "hacer más cosas para apoyar a nuestros niños y a sus familias".

La versión de los policías señala que la madre llegó al lugar donde estaba detenida la nena y empezó a discutir con ellos. Los agentes entonces decidieron enviar a la menor a un hospital del área y ahí es cuando ella se negó a subir al patrullero y comenzó a patear a los policías. Fue en medio de los forcejeos para subirla al patrullero y trasladarla al centro de salud que la niña recibió la descarga de gas pimienta en sus ojos por parte de una agente.

La agente de policía amenazó con arrojar gas pimienta a la pequeña detenida en el patrullero y un rato después a niña recibía una descarga de esa sustancia sobre sus ojos Crédito: Captura video AFP

La policía de Rochester no identificó a los oficiales involucrados en el hecho, ni a la pequeña víctima, ni a su madre. Sin embargo, su vocero señaló que el departamento se encuentra "en proceso de revisar varias políticas e intentando hacer cambios".

Por su parte, la alcaldesa de Rochester ordenó una investigación completa del incidente y dijo que "como madre de un niño de 10 años" un video como el que muestra lo sucedido "no es algo que uno quiere ver". Asimismo hizo un llamado a una mayor compasión y empatía cuando se trata de niños que están sufriendo "y llorando por su padre".

Es la segunda vez en un año que policías de Rochester son acusados de actos violentos contra ciudadanos negros. En marzo murió Daniel Prude, que había entrado en coma a raíz de su detención.

La policía le había puesto una capucha de tela en la cabeza después de que él escupiera a los agentes y afirmara que tenía el coronavirus.

La muerte de Prude, que también sufría una crisis mental en el momento de su arresto, provocó una investigación y manifestaciones multitudinarias.