Los resultados preliminares de la vacunación contra el coronavirus en Israel muestran que la vacuna parece ser efectiva en reducir tanto las infecciones como los casos que requieren hospitalización. El país tiene uno de los programas de vacunación más avanzados en el mundo debido a un acuerdo especial con la farmacéutica Pfizer, productora de la vacuna Pfizer/BioNtech.

Con el acuerdo Israel se comprometió a ofrecer datos médicos esenciales sobre la vacunación a cambio de un programa acelerado de inmunización en su población. Y así se convirtió en el país que vacunó al mayor porcentaje de población y en una prueba de la efectividad de las vacunas para el resto del mundo.

Primeros resultados

Según datos del Ministerio de Salud israelí, cerca de 1,7 millones de personas, casi 19% de la población de 9 millones, ya recibió las dos dosis que requiere la vacuna. Y unos 3 millones de personas ya recibieron la primera dosis.

La semana pasada el Ministerio de Salud publicó los primeros resultados de la vacunación. Estos muestran que sólo 0,4% de las personas resultaron infectadas una semana después de haber sido vacunadas y sólo 0,002% de los vacunados tuvieron que ser internados en el hospital.

El gobierno de Israel entró en un acuerdo con Pfizer que le garantiza una enorme cantidad de vacunas

Otro estudio de uno de los proveedores de servicios médicos del país, Servicios Maccabi de Atención a la Salud, publicó también un pequeño estudio sobre la vacunación. Este refleja que entre quienes ya recibieron ambas dosis de la vacuna, sólo 0,04% resultaron infectados.

Según la organización, estos datos preliminares sugieren que la vacuna es 92% efectiva, muy cerca del 95% de efectividad que mostraron los ensayos de Pfizer. Los expertos, sin embargo, piden cautela ya que estos resultados son preliminares y no fueron revisados por otros científicos.

"Aunque estos resultados son impactantes, es muy importante señalar que no hubo un grupo de control directo o datos sobre la demografía y la geografía de las personas vacunadas", le dijo a The Times of Israel el inmunólogo Cyrille Cohen, profesor de la Universidad Bar Ilan.

Más variables

Asimismo, los expertos señalaron que comparar los cálculos de un estudio como el de Maccabi con los resultados de los ensayos de Pfizer puede ser engañoso ya que una población entera tiene muchas más variables y escenarios que cambian constantemente.

El país espera vacunar a todos sus habitantes mayores de 16 años para fines de marzo

Eran Segal, biólogo computacional del Instituto de Ciencias Weizmann de Israel, le explicó a The Guardian que una sociedad "no puede actuar como una placa de Petri" para una prueba de vacunación. "Cuando vacunas a una nación hay muchos factores de confusión", explicó Segal.

"Este (programa de vacunación) no es un ensayo. Ese es el problema. Debemos ser muy cautelosos", agregó. El país espera vacunar a todos sus habitantes mayores de 16 años para fines de marzo.

Sin embargo, a pesar de su avanzado programa de vacunación, Israel está sumido en una debilitante ola de infecciones y un confinamiento nacional que no ha logrado reducir las tasas de mortalidad.

En total se registraron 640.000 casos por covid desde que comenzó la pandemia y 4700 muertes según datos de la Universidad Johns Hopkins.