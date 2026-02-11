El secretario de Energía de Trump se reúne con Delcy Rodríguez en Caracas para impulsar la agenda petrolera

CARACAS.– El gobierno de Donald Trump está intensificando su enfoque en el crudo venezolano, con una estrategia que apunta a reactivar la debilitada industria petrolera del país sudamericano tras años de sanciones y mala gestión. Esta nueva fase cobró visibilidad este miércoles con la llegada a Caracas del secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, en la visita de mayor rango de un funcionario estadounidense al sector energético venezolano en casi tres décadas.

Poco después de su llegada Wright se trasladó al Palacio de Miraflores, donde fue recibido por la propia presidenta encargada Delcy Rodríguez, funcionarios del gobierno y ejecutivos petroleros, entre otros representantes del sector.

La Oficina Externa de los Estados Unidos para Venezuela dio la bienvenida a Wright al país y escribió en la red social X que “el sector privado estadounidense será esencial para impulsar el sector petrolero, modernizar la red eléctrica y desbloquear el enorme potencial de Venezuela”.

Bienvenido a Venezuela, @ENERGY @SecretaryWright. Su visita es clave para avanzar la visión de @POTUS de una Venezuela próspera. El sector privado estadounidense será fundamental para impulsar el sector petrolero, modernizar la red eléctrica y desbloquear el enorme potencial de… pic.twitter.com/wGN3fwfL3Y — Embajada de los EE.UU., Venezuela (@usembassyve) February 11, 2026

La visita de Wright deja en evidencia la disposición de Trump de trabajar con Rodríguez, quien tomó juramento como presidenta encargada el 5 de enero, dos días después de que Estados Unidos capturó al entonces presidente venezolano Nicolás Maduro y lo trasladó a Nueva York para enfrentar cargos de narcotráfico. Rodríguez, vicepresidenta en ese momento, era de acuerdo con la Constitución la primera en la línea de sucesión.

El encuentro también se producirá casi dos semanas después de que la presidenta encargada firmase la reforma parcial de la ley de hidrocarburos que redujo de modo importante el rígido control estatal sobre las operaciones petroleras vigente en las últimas dos décadas de gobiernos autoproclamados socialistas y abre ampliamente el sector a la inversión extranjera.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, se reúne con el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, en el Palacio Presidencial de Miraflores Ariana Cubillos� - AP�

La reformada ley fue promulgada por la presidenta el 29 de enero. Justo ese día, el Departamento del Tesoro comenzó oficialmente a flexibilizar las sanciones a los hidrocarburos venezolanos que en su momento paralizaron la industria y amplió la capacidad de las compañías energéticas estadounidenses para operar en Venezuela.

Estas y otras medidas adoptadas por los gobiernos de Caracas y Washington preparan el terreno para lo que podría ser un cambio geopolítico y económico sustancial en Venezuela.

La presidenta venezolana dice que la ley de hidrocarburos “reafirma la soberanía sobre nuestros recursos energéticos”, dejando en claro que los yacimientos petroleros seguirán siendo propiedad del Estado venezolano.

El presidente de la petrolera estatal Pdvsa, Héctor Obregón, sostiene una copia del proyecto de ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de Hidrocarburos FEDERICO PARRA - AFP

Trump, en tanto, afirma que mantiene sus esfuerzos por asumir el control de las exportaciones de productos petroleros venezolanos para asegurar, según dice, que beneficien al pueblo venezolano, así como vigorizar la deteriorada industria atrayendo inversión extranjera al país sudamericano.

Pedido demócrata

En tanto, senadores demócratas presentaron este miércoles en el Congreso norteamericano una propuesta de ley para que la contraloría estadounidense investigue y presente una auditoría en 30 días sobre los acuerdos de Washington con Venezuela para vender su petróleo.

El proyecto se llama “Ley de transparencia sobre los ingresos del petróleo venezolano” y fue presentado por el líder de la bancada demócrata, Chuck Schumer, y el senador Adam Schiff, según un comunicado oficial.

Los republicanos tienen la mayoría en el Congreso estadounidense.

La propuesta legislativa, de ser aprobada, encarga a la Oficina General de Contabilidad (GAO) una auditoría sobre el inédito esquema de recaudación de la venta del crudo venezolano, que por ahora transita por cuentas bancarias en Qatar.

El senador Chuck Schumer pidió auditor los fondos provenientes de la industria petrolera de Venezuela Rod Lamkey� - FR172078�

Estados Unidos instauró en diciembre un bloqueo naval al petróleo de Venezuela -sometido a sanciones desde 2019- y que era exportado mediante buques cisterna “fantasma”.

Apenas un par de semanas después de ese bloqueo se produjo la operación militar estadounidense que sacó a Maduro del poder.

El presidente Donald Trump se ha declarado “muy satisfecho” por el nivel de colaboración con el nuevo gobierno venezolano, al tiempo que va levantando paso a paso las sanciones.

“El pueblo estadounidense merece saber qué está pasando con el dinero recibido de estos pagos por el petróleo venezolano y adónde -y a quiénes- está siendo destinado”, declaró Schumer en su comunicado de prensa.

“No hay razón para que Trump eluda el sistema bancario de Estados Unidos y llene los bolsillos de sus amigos de las grandes petroleras en lugar de reducir los costos para los estadounidenses que trabajan duro” añadió.

Estados Unidos permite la venta de crudo venezolano en el mercado formal, pero fiscaliza los ingresos, que a finales de enero representaban unos 500 millones de dólares como mínimo.

El secretario de Estado, Marco Rubio, admitió en una audiencia ante el Senado que el esquema era “novedoso”, y se mostró abierto a una auditoría.

