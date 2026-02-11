El secretario de Energía de Trump se reúne con Delcy Rodríguez en Caracas para impulsar la agenda petrolera
Su arribo a Venezuela se produce en medio de un giro estratégico de Washington hacia el sector hidrocarburos, con reuniones previstas con la presidenta interina y ejecutivos de grandes compañías
- 4 minutos de lectura'
CARACAS.– El gobierno de Donald Trump está intensificando su enfoque en el crudo venezolano, con una estrategia que apunta a reactivar la debilitada industria petrolera del país sudamericano tras años de sanciones y mala gestión. Esta nueva fase cobró visibilidad este miércoles con la llegada a Caracas del secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, en la visita de mayor rango de un funcionario estadounidense al sector energético venezolano en casi tres décadas.
Poco después de su llegada Wright se trasladó al Palacio de Miraflores, donde fue recibido por la propia presidenta encargada Delcy Rodríguez, funcionarios del gobierno y ejecutivos petroleros, entre otros representantes del sector.
La Oficina Externa de los Estados Unidos para Venezuela dio la bienvenida a Wright al país y escribió en la red social X que “el sector privado estadounidense será esencial para impulsar el sector petrolero, modernizar la red eléctrica y desbloquear el enorme potencial de Venezuela”.
Bienvenido a Venezuela, @ENERGY @SecretaryWright. Su visita es clave para avanzar la visión de @POTUS de una Venezuela próspera. El sector privado estadounidense será fundamental para impulsar el sector petrolero, modernizar la red eléctrica y desbloquear el enorme potencial de… pic.twitter.com/wGN3fwfL3Y— Embajada de los EE.UU., Venezuela (@usembassyve) February 11, 2026
La visita de Wright deja en evidencia la disposición de Trump de trabajar con Rodríguez, quien tomó juramento como presidenta encargada el 5 de enero, dos días después de que Estados Unidos capturó al entonces presidente venezolano Nicolás Maduro y lo trasladó a Nueva York para enfrentar cargos de narcotráfico. Rodríguez, vicepresidenta en ese momento, era de acuerdo con la Constitución la primera en la línea de sucesión.
El encuentro también se producirá casi dos semanas después de que la presidenta encargada firmase la reforma parcial de la ley de hidrocarburos que redujo de modo importante el rígido control estatal sobre las operaciones petroleras vigente en las últimas dos décadas de gobiernos autoproclamados socialistas y abre ampliamente el sector a la inversión extranjera.
La reformada ley fue promulgada por la presidenta el 29 de enero. Justo ese día, el Departamento del Tesoro comenzó oficialmente a flexibilizar las sanciones a los hidrocarburos venezolanos que en su momento paralizaron la industria y amplió la capacidad de las compañías energéticas estadounidenses para operar en Venezuela.
Estas y otras medidas adoptadas por los gobiernos de Caracas y Washington preparan el terreno para lo que podría ser un cambio geopolítico y económico sustancial en Venezuela.
La presidenta venezolana dice que la ley de hidrocarburos “reafirma la soberanía sobre nuestros recursos energéticos”, dejando en claro que los yacimientos petroleros seguirán siendo propiedad del Estado venezolano.
Trump, en tanto, afirma que mantiene sus esfuerzos por asumir el control de las exportaciones de productos petroleros venezolanos para asegurar, según dice, que beneficien al pueblo venezolano, así como vigorizar la deteriorada industria atrayendo inversión extranjera al país sudamericano.
Pedido demócrata
En tanto, senadores demócratas presentaron este miércoles en el Congreso norteamericano una propuesta de ley para que la contraloría estadounidense investigue y presente una auditoría en 30 días sobre los acuerdos de Washington con Venezuela para vender su petróleo.
El proyecto se llama “Ley de transparencia sobre los ingresos del petróleo venezolano” y fue presentado por el líder de la bancada demócrata, Chuck Schumer, y el senador Adam Schiff, según un comunicado oficial.
Los republicanos tienen la mayoría en el Congreso estadounidense.
La propuesta legislativa, de ser aprobada, encarga a la Oficina General de Contabilidad (GAO) una auditoría sobre el inédito esquema de recaudación de la venta del crudo venezolano, que por ahora transita por cuentas bancarias en Qatar.
Estados Unidos instauró en diciembre un bloqueo naval al petróleo de Venezuela -sometido a sanciones desde 2019- y que era exportado mediante buques cisterna “fantasma”.
Apenas un par de semanas después de ese bloqueo se produjo la operación militar estadounidense que sacó a Maduro del poder.
El presidente Donald Trump se ha declarado “muy satisfecho” por el nivel de colaboración con el nuevo gobierno venezolano, al tiempo que va levantando paso a paso las sanciones.
“El pueblo estadounidense merece saber qué está pasando con el dinero recibido de estos pagos por el petróleo venezolano y adónde -y a quiénes- está siendo destinado”, declaró Schumer en su comunicado de prensa.
“No hay razón para que Trump eluda el sistema bancario de Estados Unidos y llene los bolsillos de sus amigos de las grandes petroleras en lugar de reducir los costos para los estadounidenses que trabajan duro” añadió.
Estados Unidos permite la venta de crudo venezolano en el mercado formal, pero fiscaliza los ingresos, que a finales de enero representaban unos 500 millones de dólares como mínimo.
El secretario de Estado, Marco Rubio, admitió en una audiencia ante el Senado que el esquema era “novedoso”, y se mostró abierto a una auditoría.
Agencias AFP y AP
Otras noticias de Estados Unidos
¿La única solución? Cada vez más escuelas prohíben los teléfonos para que los estudiantes puedan concentrarse
Cada vez más aislado. Rusia evacuará a sus turistas de Cuba y suspenderá los vuelos a la isla por la escasez de combustible
Crisis energética. Tensión Cuba - Estados Unidos: qué se sabe de la situación en la isla, este martes 10 de febrero
- 1
¿Estadios, autopistas y aeropuertos? La obsesión de Trump con su propio nombre tiene que parar
- 2
Noticias de New York: llega otra tormenta invernal y Hochul avanza contra el ICE
- 3
¿Avanza el ICE y la CBP? El proyecto de ley que busca que la licencia de conducir exponga el estatus migratorio
- 4
La inesperada disputa entre Trump y Carney por un puente que unirá Estados Unidos y Canadá