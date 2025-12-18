Famosos, citas de Lolita y chats perturbadores: el Congreso de EE.UU. revela nuevas imágenes del caso Epstein

WASHINGTON.– Congresistas demócratas dieron a conocer este jueves decenas de nuevas imágenes pertenecientes al patrimonio del difunto delincuente sexual Jeffrey Epstein, a solo un día de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) publique los archivos no clasificados de su investigación sobre el financista, muerto en 2019 mientras estaba detenido en una cárcel de Nueva York.

El nuevo lote de material incluye 68 fotografías y forma parte de un conjunto mucho mayor: unas 95.000 imágenes que el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes recibió y que Epstein conservaba antes de quitarse la vida en su celda. La semana pasada, los demócratas ya habían divulgado otras 19 fotos, entre ellas algunas en las que aparecía el actual presidente Donald Trump, quien restó importancia a las imágenes y las calificó como “nada del otro mundo”.

En este hilo de texto publicado por los legisladores demócratas, se ofrece a un tal "J" "chicas por 1000 dólares". -� - House Oversight Democrats�

Entre las fotografías difundidas ahora figuran primeros planos de fragmentos de Lolita, la novela de 1955 del escritor ruso Vladimir Nabokov, que relata la obsesión de un hombre adulto por una niña de 12 años. Las citas aparecen garabateadas con tinta negra sobre el cuerpo de una mujer —en el pecho, los pies, el cuello y la espalda—, junto con copias editadas de documentos de identidad de mujeres provenientes de Rusia, Marruecos, Italia, República Checa, Sudáfrica, Ucrania y Lituania.

El material también incluye un intercambio de mensajes nocturnos que alude al envío de mujeres jóvenes para una persona identificada únicamente como “j”, con referencias a pagos de “1000 dólares por chica”, un elemento que refuerza las sospechas sobre la existencia de una red de explotación sexual transnacional.

Epstein en su avión junto al activista político Noam Chomsky -� - House Oversight Democrats�

En algunas de las nuevas imágenes aparecen figuras públicas de alto perfil, como el cofundador de Microsoft Bill Gates, el intelectual y activista político Noam Chomsky, y Steve Bannon, exasesor estratégico de Trump. La presencia de estos nombres vuelve a poner el foco en los vínculos de Epstein con miembros de las élites políticas, empresariales y culturales.

En paralelo, el Congreso aprobó —y el presidente Trump promulgó— una ley que obliga al Departamento de Justicia a liberar a más tardar este viernes los archivos del caso Epstein y de su expareja y colaboradora Ghislaine Maxwell, condenada por tráfico sexual. La expectativa es elevada, luego de años de teorías conspirativas y especulación sobre las relaciones de Epstein con figuras como Trump, el expresidente Bill Clinton y el príncipe Andrés del Reino Unido.

Jeffrey Epstein, en su avión particular, junto a una joven -� - House Oversight Democrats�

En un comunicado, los demócratas del Comité de Supervisión explicaron que las imágenes divulgadas este jueves “fueron seleccionadas para proporcionar al público transparencia mediante una muestra representativa” del archivo, y para ofrecer “una visión de la red de Epstein y de sus actividades extremadamente perturbadoras”. Aclararon además que aún quedan miles de imágenes por revisar, “tanto gráficas como aparentemente triviales”.

“Los demócratas de Supervisión continuarán publicando fotografías y documentos del patrimonio de Epstein para brindar transparencia al pueblo estadounidense”, afirmó el congresista por California Robert García, principal referente demócrata del comité. “A medida que se acerca la fecha límite establecida por la Ley de Transparencia de los Archivos Epstein, estas nuevas imágenes plantean más interrogantes sobre qué es exactamente lo que el Departamento de Justicia mantiene en su poder. Este encubrimiento debe terminar y el DOJ debe hacer públicos los archivos ahora”.

La Casa Blanca no respondió por el momento a las solicitudes de comentarios sobre la difusión del material ni sobre el contenido que podría revelarse en los próximos días.

Una de las fotos del archivo, Bill Gates junto a una de las chicas de Epstein -� - House Oversight Democrats�

Agencias Reuters y AP