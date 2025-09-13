Venezuela denunció que EE.UU. tomó por asalto un barco pesquero en aguas venezolanas

CARACAS.- Venezuela denunció este sábado que una embarcación estadounidense mantuvo retenido por ocho horas un barco pesquero que navegaba en aguas venezolanas, en momentos en que Estados Unidos tiene desplegados ocho buques de guerra en el Caribe.

El viernes, “el buque venezolano ‘Carmen Rosa’, tripulado por nueve humildes pescadores atuneros (...) fue asaltado de manera ilegal y hostil por un destructor de la Armada de los Estados Unidos, el USS Jason Dunham", informó el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado.

La embarcación navegaba “a 48 millas náuticas al noreste de la Isla La Blanquilla, en aguas pertenecientes a la Zona Económica Exclusiva (ZEE) venezolana", agregó.

El canciller Yvan Gil exhibe una foto del destructor estadounidense que presuntamente capturó al buque pesquero FEDERICO PARRA� - AFP�

Las Fuerzas Armadas venezolanas estuvieron monitoreando el incidente “minuto a minuto” con sus medios aéreos, navales y de vigilancia, “acompañando en todo momento a los pescadores hasta su liberación”, dijo el gobierno. Y exigió a Estados Unidos que cese de inmediato acciones de este tipo, que “ponen en riesgo la seguridad y paz del Caribe”.

El gobierno de Venezuela precisó que ninguna de las víctimas pertenecía a la organización criminal Tren de Aragua, como aseguró Estados Unidos.

En un comunicado leído por el canciller, Yvan Gil, el gobierno afirmó que la embarcación fue abordada “de manera ilegal” y “hostil” por 18 efectivos con armas largas de un destructor de la Armada de Estados Unidos “equipado con potentes misiles de crucero y tripulado por marines altamente especializados”.

La denuncia del chavismo se inscribe en la tensión que se vive desde hace semanas en el Caribe, con la masiva presencia armada de Estados Unidos en lo que la Casa Blanca asegura ser un operativo contra el narcotráfico.

Washington no ha planteado oficialmente una acción directa contra Venezuela, aunque Caracas ha denunciado un “asedio” y una amenaza disfrazada en el combate a las drogas.

Convocatoria masiva

Maduro convocó el viernes a reservistas, milicianos y jóvenes que se alistaron a los cuarteles para recibir adiestramiento y aprender “a disparar” para defender al país ante lo que considera una amenaza de Estados Unidos.

Helicópteros King Stallion en el Aeropuerto José Aponte de la Torre Airport, de Puerto Rico, parte del despliegue en el Caribe MIGUEL J. RODRIGUEZ CARRILLO� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

“Todos los venezolanos que se alistaron (...) El pueblo a sus cuarteles para recibir adiestramiento y aprender en los polígonos de tiro a disparar para la defensa de la patria", exclamó Maduro durante un acto partidista en Caracas transmitido por la televisión estatal.

La semana pasada el presidente venezolano ordenó el despliegue de al menos 25.000 efectivos de las Fuerzas Armadas en estados fronterizos con Colombia y el Caribe. Asimismo, llamó a los ciudadanos a alistarse en la Milicia Bolivariana, un cuerpo castrense compuesto por civiles, para sumar filas ante una supuesta amenaza de invasión estadounidense.

“Los comuneros, milicianos, reservistas, la juventud y el pueblo que valientemente se han alistado, estarán en las 312 unidades militares de Venezuela. Estarán en los cuarteles para recibir el adiestramiento táctico necesario" el fin de semana, dijo Maduro.

Nicolás Maduro convocó a reservistas a recibir entrenamiento en disparo de armas de fuego Ariana Cubillos - AP

En la más ostensible respuesta a las tensiones con Washington, el jueves Maduro puso en marcha la llamada “Operación Independencia 200”, un desplazamiento de militares y equipos pesados a 284 “frentes de batalla” en todo el país, “para proteger la fachada caribeña, la atlántica y objetivos estratégicos”. No se precisó cuántos efectivos están involucrados.

Las tensiones con Estados Unidos escalaron después que el presidente Donald Trump anunciara que su fuerza naval había hundido una lancha con 11 personas a las que calificó de narcotraficantes y que según afirma salieron de Venezuela.

Washington, que no reconoce a Maduro como presidente, lo acusa de encabezar una banda de narcotraficantes llamada “El Cartel de los Soles” y ofrece 50 millones de dólares por su captura. Trump también amenazó con derribar aviones de Maduro que amenacen a su fuerza naval, desplegada cerca de aguas venezolanas.

“Todos los hierros que tiene la República para defenderse: fusiles, tanques y misiles se movilizaron a lo largo y lo ancho del país para defender nuestro derecho a la paz. El que quiera la paz, prepárese para defenderla", dijo Maduro.

Según publicaciones militares especializadas, como el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (IISS), la milicia en Venezuela dispone de unos 212.000 efectivos, que se suman a los 123.000 soldados de las otras cuatro ramas de las Fuerzas Armadas.

Agencias AFP, AP y Reuters