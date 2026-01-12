LA NACION

Venezuela liberó a un preso político argentino-israelí, tras más de 450 días detenido

Se trata de Yacoov Harari y la noticia fue confirmada por el Foro Argentino por la Defensa de la Democracia, que también reclamó por la liberación de Nahuel Gallo y Germán Giulianifoto

En el marco de un proceso de liberación de presos políticos que atraviesa Venezuela, este lunes fue liberado Yakoov Harari, un hombre argentino-israelí. Así lo informó Elisa Trotta, miembro del Foro Argentino por la Defensa de la Democracia (FadDemocracia).

“Exigimos que también sean liberados el gendarme Nahuel Gallo y el abogado Germán Giuliani, además de los más de 900 presos políticos venezolanos que siguen en cautiverio, encerrados en los centros de detención y tortura en Venezuela", sostuvo Trotta en la publicación de X que dio a conocer la noticia del argentino-israelí que llevaba más de 450 días detenido.

Harari tiene 72 años y fue detenido el 10 de octubre de 2024, cuando cruzó de manera legal la frontera entre Colombia y Venezuela. Desde el momento de su captura, no se tenía más información respecto de su paradero.

Este proceso de liberación de presos comenzó a partir del anuncio realizado el jueves pasado por el presidente de la Asamblea Nacional (AN) y hermano de la actual presidente encargada de Venezuela, Jorge Rodríguez, en el que indicó que recuperaría su libertad un “número importante” de secuestrados, tanto extranjeros como venezolanos.

A la vez, ese anuncio se dio en el marco del proceso iniciado con la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores por parte de Estados Unidos.

Noticia en desarrollo.

