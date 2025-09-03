¿Viajar sin visa a Estados Unidos? Esto es lo que se sabe del acuerdo con el gobierno de Milei hoy

El freno del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) al proceso de ingreso de la Argentina al Programa de Exención de Visa (Visa Waiver Program (VWP), en inglés) de Estados Unidos preocupó a todos los que se ilusionan con la idea de poder entrar al país del norte sin visado.

De avanzar, la medida permitiría a ciudadanos argentinos ingresar al país norteamericano -por turismo o negocios por un máximo de 90 días-sin necesidad de tramitar una visa, solo una autorización electrónica de viaje antes de embarcar.

Por qué se frenó el acuerdo con Milei

Según informó el medio especializado Axios, la pausa -por ahora momentánea- a la medida tendría que ver con una “falta de comunicación y organización” por parte de la Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.

A su vez, el Departamento de Estado que conduce Marco Rubio también manifestó su preocupación por el escándalo de presunta corrupción de los audios filtrados que sacude a la administración mileísta. Se planteó la intención, de acuerdo a la publicación estadounidense, de tener más discusiones con la Argentina sobre este caso de llegar a un acuerdo de visas.

Trump y Milei durante una de las visitas del Presidente a Estados Unidos. X @WhiteHouse

La comitiva del Gobierno

También se reportó que el freno en las negociaciones fue informado mientras que funcionarios del gabinete de Javier Milei -entre los que se encontraba Juan Pazo, titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA)- viajaban a Washington para firmar el acuerdo.

Se detalló, en este sentido, que el gobierno de Estados Unidos no le comunicó estas preocupaciones a la Argentina antes de que partiera la comitiva desde Buenos Aires.

De esta forma, cuando los funcionarios mileístas aterrizaron en Miami -donde hacían su escala previa antes de volar a Washington-, el DHS les indicó que no continuaran su viaje porque “al acuerdo le faltaba una firma”. Luego de dos días en la ciudad de Florida, la delegación argentina regresó al país sin un acuerdo de visado.

El Programa de Exención de Visa

El Programa de Exención permite a ciudadanos de 42 países ingresar a Estados Unidos sin visa. Facebook U.S. Customs and Border Protection

Según el sitio web de la Embajada de Estados Unidos en la Argentina, el Programa de Exención de Visado permite a ciudadanos de ciertos países viajar a Estados Unidos por motivos de turismo o negocios, pero existen algunas restricciones ya que no todos los países participan en el programa.

El ingreso al programa no es inmediato. Antes de que deje de ser obligatorio presentar una visa para ingresar a Estados Unidos, los países deben atravesar una serie de evaluaciones y procedimientos de seguridad para verificar que cumple con los requisitos y estándares exigidos por ese país. Según la experiencia de otros países, el ingreso al VWP de Estados Unidos puede demorar varios meses, aunque el tiempo exacto varía según el cumplimiento de ciertos criterios y la voluntad política de ambas partes.

Existen varios países cuyos ciudadanos pueden beneficiarse del VWP, como Andorra, Australia, Austria, Bélgica, Brunéi, Chile, Croacia, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Israel, Italia, Japón, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Mónaco, Nueva Zelanda, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Singapur, Eslovaquia, Eslovenia, España, Suecia y Suiza.

Para participar del VWP -advierte el gobierno estadounidense- “un país debe cumplir con los requisitos de antiterrorismo, aplicación de la ley, control migratorio, seguridad documental y gestión fronteriza de forma continua”. “Estos requisitos incluyen emitir documentos de viaje seguros, colaborar estrechamente con las autoridades policiales y antiterroristas estadounidenses y tener una tasa de rechazo de visas de no inmigrante inferior al 3%”, indican.