Video: así llegaron las olas del huracán Priscilla a las costas de México

El huracán Priscilla azotó este jueves las costas de México con olas de hasta cuatro metros de altura y se debilitó en el Pacífico al desplazarse hacia el oeste. Según un informe de LN+, la tormenta tropical Jerry también afectó las playas mexicanas tras fortalecerse en el Atlántico rumbo hacia las Islas de Barlovento.

Fuerte oleaje en las costas de Mexico

La fuerza de Priscilla se acercó a la categoría de huracán mayor este martes y se debilitó el miércoles por la mañana. Alcanzó vientos máximos sostenidos de alrededor de 120 kilómetros por hora, según informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, con sede en Miami.

Un huracán mayor se define como categoría 3 o superior cuando el viento logra una velocidad de, al menos, 180 kilómetros por hora.

5am EDT Oct 9th Key Messages for Tropical Storm #Jerry:



Tropical storm conditions possible in portions of the northern Leeward Islands later today. Heavy rainfall could result in flash flooding in urban areas and steep terrain.



Visit https://t.co/tW4KeGe9uJ for the latest. pic.twitter.com/i1gnEUeSeN — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) October 9, 2025

Lluvias intensas e inundaciones

El Servicio Meteorológico de México indicó que esta semana se esperan lluvias intensas e inundaciones repentinas, a medida que la tormenta se desplace a lo largo de la costa del Pacífico de México. Durante el fin de semana, el suroeste de Estados Unidos también se verá afectado por el fenómeno meteorológico.

La tormenta, con epicentro a unos 315 kilómetros al oeste-suroeste de Baja California Sur, se movió hacia el noroeste a 11 kilómetros por hora, precisaron los meteorólogos.

El huracán Priscilla llegó a México con olas de gran altura

En el Atlántico, la tormenta tropical Jerry logró vientos máximos de 95 kilómetros por hora. Su foco estuvo a unos 1.210 kilómetros al este-sureste de las Islas de Barlovento norteñas mientras se movía hacia el oeste-noroeste a 37 kilómetros por hora.

Los especialistas remarcaron que se estima que Jerry se fortalecerá gradualmente y podría convertirse en huracán para el fin de semana. El núcleo de la tormenta estará cerca o al norte de las Islas de Barlovento a última hora del jueves.

En ese sentido, desde el jueves por la noche hasta las primeras horas del viernes, podrían caer de 5 a 10 centímetros de agua en las Islas de Barlovento norteñas, lo que conlleva el riesgo de inundaciones repentinas.

El huracán Priscilla provocó inundaciones en México

Rige un aviso de tormenta tropical en Antigua, Barbuda y Anguila; San Cristóbal, Nieves y Montserrat; San Bartolomé y San Martín; Saba y San Eustaquio; y Guadalupe y las islas adyacentes.

En el Pacífico, debido al huracán Priscilla, hay una alerta similar para Baja California Sur, desde Cabo San Lucas hasta Cabo San Lázaro.

Por último, los expertos insistieron que grandes olas, generadas por Priscilla, afectan partes de la costa del suroeste y centro-oeste de México, así como partes de la costa de la península sur de Baja California.

Con información de AP.