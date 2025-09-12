Video: el momento en que el presunto asesino de Charlie Kirk escapa por los techos del lugar del crimen

Un nuevo video publicado por el FBI muestra al sospechoso saltar desde un techo y correr minutos después de matar al activista conservador
Nuevas imágenes, publicadas por el FBI durante una conferencia de prensa el jueves, exhibieron la huida del presunto asesino del activista e influencer Charlie Kirk, que este viernes fue detenido, del lugar desde donde habría disparado.
En el video reproducido por LN+, se ve al tirador saltar desde un techo, caer al césped y correr por el campus de la Universidad del Valle de Utah.
Noticia en desarrollo
