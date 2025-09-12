LA NACION

Video: el momento en que el presunto asesino de Charlie Kirk escapa por los techos del lugar del crimen

Un nuevo video publicado por el FBI muestra al sospechoso saltar desde un techo y correr minutos después de matar al activista conservador

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
El presunto asesino salta desde una azotea para escapar
El presunto asesino salta desde una azotea para escapar

Nuevas imágenes, publicadas por el FBI durante una conferencia de prensa el jueves, exhibieron la huida del presunto asesino del activista e influencer Charlie Kirk, que este viernes fue detenido, del lugar desde donde habría disparado.

Nuevo video del asesino de Kirk
Nuevo video del asesino de Kirk

En el video reproducido por LN+, se ve al tirador saltar desde un techo, caer al césped y correr por el campus de la Universidad del Valle de Utah.

Noticia en desarrollo

LA NACION
ln-mas
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de El Mundo
  1. Un voto inesperado abrió una grieta en el caso por golpismo contra Bolsonaro
    1

    Un juez de la Corte Suprema pide la anulación del caso por golpismo contra Bolsonaro

  2. Un hombre se tiró por la borda de un crucero para evitar pagar una deuda de US$16.000 en el casino
    2

    Un hombre se tiró por la borda de un crucero para evitar pagar una deuda de US$16.000 en el casino

  3. Así fue el asesinato de Charlie Kirk, el activista de ultraderecha y seguidor de Trump
    3

    Video: así fue el asesinato de Charlie Kirk, el activista de ultraderecha y seguidor de Trump

  4. Las increíbles imágenes de tiburones en aguas profundas capturadas por la expedición Uruguay Sub200
    4

    Las increíbles imágenes de tiburones en aguas profundas capturadas por la expedición Uruguay Sub200

Cargando banners ...