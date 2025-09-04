LA NACION

Video: es jubilada, manejaba borracha, se llevó puesto todo a su paso y terminó en el mar

Ocurrió en el puerto de Auckland, en Nueva Zelanda; la mujer, de 73 años, es jubilada y fue multada

El momento en el que la camioneta vuela hacia el mar
Las cámaras de seguridad del puerto de Auckland, en Nueva Zelanda, registraron el momento exacto en el que una camioneta atravesó la barrera de contención y terminó en el mar. El vehículo era conducido por una jubilada de 73 años bajo los efectos del alcohol.

Nueva Zelanda: conducia borracha y termino en el agua
Debido a la altísima velocidad a la que conducía la mujer, la camioneta se llevó puesto todo a su paso: una banca, un bicicletero y la contención de hierro. Al atravesar la barrera se estrelló de lleno con el mar.

El momento en el que intentan ayudar a la mujer luego del accidente
Una vez en el agua, varias personas que estaban en ese momento en el muelle auxiliaron a la mujer arrojándole un salvavidas. Pero la presión del agua dificultó a la conductora salir rápidamente.

Las autoridades confirmaron que finalmente pudieron rescatar el vehículo y multaron a la jubilada por conducir borracha.

