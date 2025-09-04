Video: es jubilada, manejaba borracha, se llevó puesto todo a su paso y terminó en el mar

Las cámaras de seguridad del puerto de Auckland, en Nueva Zelanda, registraron el momento exacto en el que una camioneta atravesó la barrera de contención y terminó en el mar. El vehículo era conducido por una jubilada de 73 años bajo los efectos del alcohol.

Nueva Zelanda: conducia borracha y termino en el agua

Debido a la altísima velocidad a la que conducía la mujer, la camioneta se llevó puesto todo a su paso: una banca, un bicicletero y la contención de hierro. Al atravesar la barrera se estrelló de lleno con el mar.

El momento en el que intentan ayudar a la mujer luego del accidente

Una vez en el agua, varias personas que estaban en ese momento en el muelle auxiliaron a la mujer arrojándole un salvavidas. Pero la presión del agua dificultó a la conductora salir rápidamente.

Las autoridades confirmaron que finalmente pudieron rescatar el vehículo y multaron a la jubilada por conducir borracha.