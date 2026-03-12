DUBAI.- Estados Unidos reportó el miércoles por la noche nuevos ataques contra aviones militares de Irán con el objetivo de debilitar la capacidad aérea del régimen islámico. El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) difundió un video en el que se observa la destrucción de varios aviones de combate en territorio iraní.

En el clip, de 23 segundos, se ve cómo aeronaves son alcanzadas por misiles estadounidenses. En el mensaje que acompañó las imágenes, la administración de Donald Trump sostuvo: “El régimen iraní pierde capacidad aérea día a día. Las fuerzas estadounidenses no solo se defienden de las amenazas iraníes, sino que las desmantelan metódicamente”.

Video: Estados Unidos reporta nuevos ataques a aviones iraníes mientras el régimen “pierde capacidad aérea día a día”

La destrucción de objetivos iraníes se convirtió en una de las principales metas de la campaña militar. El jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Dan Caine, explicó que las fuerzas estadounidenses concentran sus ataques en misiles, lanzadores, aviones, unidades navales y la infraestructura militar e industrial de Irán, con el objetivo de impedir que el régimen pueda seguir atacando a Estados Unidos o a sus aliados durante los próximos años.

Por otra parte, Estados Unidos también informó el martes de la destrucción de 16 embarcaciones iraníes usadas para la colocación de minas.

Estados Unidos dio a conocer la cifra, acompañada de imágenes no clasificadas de algunas de las embarcaciones, después de que Trump amenazara con golpear a Irán “a un nivel nunca antes visto” si el país no retiraba de inmediato cualquier mina que haya desplegado en el canal.

U.S. forces eliminated multiple Iranian naval vessels, March 10, including 16 minelayers near the Strait of Hormuz. pic.twitter.com/371unKYiJs — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 10, 2026

Ambas partes endurecieron su postura mientras la guerra entraba en su undécimo día. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, prometió nuevamente los ataques más intensos hasta ahora.

Los efectos del conflicto se extendieron por Oriente Medio y más allá. Por su parte, el gobierno de Irán descartó cualquier negociación, amenazó directamente a Trump y ordenó nuevos ataques contra Israel y países árabes del Golfo Pérsico.

Los líderes de Irán se mantienen desafiantes después de días de intensos ataques contra el cuerpo gobernante del país, el ejército, los misiles balísticos y su programa nuclear. “Definitivamente no buscamos un alto el fuego”, escribió en la red social X el presidente del Parlamento de Irán, Mohammad Bagher Qalibaf.

“Creemos que al agresor hay que darle un puñetazo en la boca para que aprenda una lección y para que nunca vuelva a pensar en atacar a nuestro amado Irán”, señaló.

Un alto funcionario de seguridad iraní, Ali Larijani, advirtió a Trump, asegurando en X que “incluso aquellos más grandes que usted no pudieron eliminar a Irán. Tenga cuidado de que no sea usted el que sea eliminado”. Irán fue acusado en otras ocasiones de planear intentos de asesinato contra Trump.

Israel atacó un complejo de desarrollo de armas nucleares de Irán y amenaza con “tomar territorio” en el Líbano

Mientras continúa el fuego cruzado en Medio Oriente desde el 28 de febrero, el Ejército de Israel anunció este jueves que atacó una instalación en Irán vinculada al desarrollo de armas nucleares, mientras las autoridades israelíes advirtieron que podrían ampliar las operaciones militares en el Líbano en medio de la escalada regional que involucra también al grupo terrorista Hezbollah.

Según informó el Ejército israelí, la fuerza aérea bombardeó un sitio identificado como “complejo Taleghan”, que –de acuerdo con su versión– forma parte del programa nuclear iraní y se utilizaba para desarrollar capacidades clave para fabricar armas nucleares.

El Ejército israelí aseguró que bombardeó una instalación vinculada al desarrollo de armas nucleares en Irán

“La Fuerza Aérea israelí, basándose en información precisa de inteligencia de las Fuerzas de Defensa de Israel, atacó otro sitio del programa nuclear iraní”, señaló el Ejército israelí en un comunicado, en el que agregó que el complejo “estaba siendo utilizado por el régimen para avanzar en capacidades críticas para el desarrollo de armas nucleares”.

🎯STRUCK: The ‘Taleghan’ compound, a site used by the Iranian regime to advance nuclear weapons capabilities.



The compound was used to develop advanced explosives and conduct sensitive experiments as part of the covert ‘AMAD’ project in the 2000s. — Israel Defense Forces (@IDF) March 12, 2026

El complejo mencionado aparentemente se encuentra dentro de la instalación militar de Parchin, ubicada al sudeste de Teherán. Funcionarios occidentales sospechan desde hace años que ese lugar podría estar relacionado con actividades sensibles del programa nuclear iraní.

En tanto, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, advirtió que ordenó al ejército que se preparara para ampliar las operaciones en territorio libanés tras los recientes ataques del grupo armado.

“Si el gobierno libanés no sabe cómo controlar el territorio e impedir que Hezbollah dispare contra Israel, tomaremos el territorio y lo haremos nosotros mismos”, afirmó Katz durante una reunión con generales de las Fuerzas de Defensa de Israel.

Agencias AP, AFP y Reuters