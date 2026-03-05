Video impactante: el momento en que balearon a una modelo de OnlyFans en medio del velorio de su madre

Amanda de Almeida Arantes, creadora de contenido en la plataforma OnlyFans, sufrió un ataque con armas de fuego en la ciudad de Baependi, estado de Minas Gerais. Dos hombres en una motocicleta interceptaron y dispararon a la mujer de 27 años frente a la Iglesia de Nuestra Señora de Monserrat bajo el contexto de un funeral familiar. Las autoridades locales confirmaron la detención de un sospechoso vinculado al hecho.

Cómo fue el ataque a una modelo de OnlyFans en medio del velorio de su madre

La víctima recibió tres impactos de bala a corta distancia cuando circulaba por el límite de la calzada junto al coche fúnebre cuando los agresores detuvieron su marcha frente a ella. El video mostró que uno de los atacantes disparó de forma directa contra el cuerpo de la joven.

Amanda de Almeida Arantes recibió tres impactos de bala en el centro de Baependi Gentileza G1

Los proyectiles afectaron la zona de la columna vertebral y ambos muslos. La modelo cayó al suelo de inmediato ante la sorpresa de los familiares presentes en la ceremonia. El asalto ocurrió con tal rapidez que los testigos no lograron reaccionar para impedir la huida de los motociclistas.

Detalles del ataque en el centro de Baependi

El episodio sucedió a las 17 horas durante el entierro de la madre de la damnificada. La joven reside en Río de Janeiro pero viajó a su localidad de origen para la despedida familiar. Amanda se encontraba cerca del vehículo con el féretro al momento de la emboscada.

La Policía científica recolectó en la escena del crimen varios cartuchos percutidos calibre 380 junto a un proyectil intacto. Los autores del hecho escaparon de la zona central de la ciudad sin dejar rastro inicial tras el atentado contra la vida de la mujer.

El reporte oficial de las autoridades señaló: “El equipo forense busca determinar si existe una relación previa entre los agresores y la víctima”. Los investigadores analizan otros registros visuales de la zona para reconstruir la ruta de escape de los autores materiales. El personal policial aún no determinó si el móvil del crimen se vincula con la actividad profesional de la modelo o con conflictos personales previos.

El estado de salud de Amanda de Almeida Arantes

La víctima ingresó primero al Hospital Conego Monte Raso con heridas de gravedad. Los médicos decidieron su traslado a la unidad de terapia intensiva del Hospital Regional Sur de Minas Gerais en Varginha. El parte médico de este miércoles pasado indicó que la paciente se encuentra estable tras la intervención de los especialistas.

Los disparos provocaron lesiones complejas ya que una bala se alojó en el diafragma tras impactar en la columna. La Policía civil intentó tomar declaración a la joven pero los agentes informaron: “La mujer no pudo mantener un diálogo coherente y continuo”. Ella permaneció bajo vigilancia médica estricta debido a la ubicación de los proyectiles en su cuerpo.

La agresión ocurrió durante el cortejo fúnebre de la madre de la víctima Gentileza G1

Quién es la modelo atacada en Minas Gerais

La mujer de 27 años tiene una presencia activa en redes sociales y plataformas de suscripción para adultos. En su perfil de Instagram se define como una persona “hecha de cicatrices y gratitud”. Su actividad principal consiste en la venta de material fotográfico en OnlyFans y otros sitios de contenido pago de origen brasileño.

La fama de la joven en estas plataformas digitales atrajo la atención de los medios locales tras el suceso. Los investigadores analizan ahora el círculo cercano de la víctima para establecer posibles motivos del atentado. La damnificada cuenta con miles de seguidores que consumen sus publicaciones diarias.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.