Video: un magnate ruso murió en un accidente de helicóptero mientras sobrevolaba un complejo recreativo

Un magnate ruso murió este miércoles en un accidente de helicóptero ocurrido en la región de Perm, en el oeste de Rusia, cerca de un complejo recreativo que pertenece a los montes Urales.

Ilyas Gimadutdinov, director de la empresa de transporte Tattranskom, estaba acompañado por Elmir Konyakov, jefe de un convoy de la misma compañía. Ambos perdieron la vida en el acto.

Según las agencias TASS y RIA Novosti, las fuerzas de seguridad locales confirmaron de manera preliminar el fallecimiento de ambos horas después del siniestro y tras revisar el lugar de los hechos.

Un millonario ruso murió tras un accidente de helicóptero en un complejo recreativo

El incidente involucró a una aeronave Robinson R44, que se estrelló en el predio del centro recreativo Ashatli Park, ubicado en el distrito de Bardym. De acuerdo con la Fiscalía de Transporte de los Urales, el vuelo no contaba con autorización. Entre las hipótesis preliminares que se investigan, figura una posible falla técnica del vehículo.

Las imágenes que se viralizaron en redes sociales muestran el momento exacto en el que el helicóptero colisiona contra dos cables suspendidos en el aire, la hélice se rompe y termina en el suelo.

El millonario ruso Ilyas Gimadutdinov murió en un accidente de helicóptero que tuvo lugar en la región de Perm, al oeste de Rusia RIA Novosti

El Comité Interestatal de Aviación abrió una investigación para determinar las causas del accidente. En paralelo, integrantes del Comité de Investigación de la Federación Rusa, la fiscalía especializada en transporte aéreo y agentes de la Policía local realizan peritajes en la zona donde se produjo la tragedia.

Tattranskom, compañía fundada por Gimadutdinov, ofrece servicios de transporte y logística con operaciones concentradas en la región del Volga–Urales, una de las zonas industriales más importantes del país. La empresa se especializa en el traslado terrestre de cargas, principalmente vinculadas a sector energético.

Antecedente en Nueva York

El pasado mes de abril, seis personas murieron tras el desplome de un helicóptero en las aguas del río Hudson, en Nueva York, Estados Unidos. Fuentes de la alcaldía identificaron entonces a las víctimas como una familia española de cinco integrantes -uno de ellos era alto ejecutivo de la empresa Siemens- y el piloto. El incidente ocurrió alrededor de las 15.17 (hora local), cerca del sector de la ciudad de Jersey.

Un helicóptero cayó sobre el río Hudson

Al parecer, la aeronave se desintegró en el aire y se precipitó. Testigos que circulaban por el Muelle 40 relataron haber visto la aeronave, que cuenta con una cabina con capacidad para 7 personas, perder altitud rápidamente antes de impactar con el agua. Algunas imágenes que circulan por internet confirman esos mismos dichos y muestran que una parte se desprende del cuerpo del helicóptero -lo que parecería ser un hélice- y luego el pierde estabilidad. También hay imágenes de la aeronave mayormente sumergida, boca abajo en el agua.

Se trataba de vehículo operado por New York Helicopter, una empresa local de excursiones, precisó Michael Roth, director ejecutivo de la empresa, que ofrece servicios turísticos en la región de la ciudad de Nueva York.