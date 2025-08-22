Videos: así fue el sangriento atentado con explosivos en Cali contra una base militar

Colombia vivió el jueves una sangrienta jornada por dos mortales ataques perpetrados de manera paralela presuntamente a manos de las disidencias de la extinta guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Uno de ellos, contra una escuela militar de aviación de la ciudad de Cali y el otro, contra un helicóptero de la policía nacional en Antioquia en el que murieron 12 policías y 3 resultaron heridos.

Atentado en Cali

En Cali medios locales reportaron la detonación de un camión cargado con cilindros bomba en las inmediaciones de la base aérea Marco Fidel Suárez.

Las imágenes reproducidas por LN+ exhiben el nivel de devastación de la zona tras el atentado: escombros por doquier en las calles, autos en llamas y peatones a las corridas.

La alcaldía de Cali confirmó que el atentado dejó un saldo de 6 muertos y 65 heridos. Además, informó en X que los organismos de la Administración Distrital están presentes en la zona afectada para continuar con la recuperación del espacio.

La Fuerza Aeroespacial colombiana inspecciona el lugar donde se registró un atentado con explosivos en las inmediaciones de la Base Aérea Marco Suárez, en la ciudad de Cali, Colombia [e]COLPRENSA� - XinHua�

Quiénes estuvieron detrás del ataque

El presidente colombiano, Gustavo Petro, responsabilizó a la “columna Carlos Patiño” y Estado Mayor Central (EMC),ambas disidencias de las extintas Farc, por los brutales ataques.

Sobre la explosión en Cali, el mandatario colombiano aseguró que se trató de una reacción de Carlos Patiño a los operativos militares que se han sostenido por meses en la zona del Cañón del Micay, repleta de sembradíos de hoja de coca. En ese sentido, indicó que un hombre -con el alias de “Sebastián” y que pertenece a esa disidencia- fue capturado por la comunidad en el lugar de la explosión.

El vehículo detonado en Cali Santiago Saldarriaga� - AP�

Ambos grupos disidentes rechazaron el acuerdo de paz firmado en 2016 con la mayor parte de las FARC tras seis décadas de insurgencia. El golpe paralelo ocurrió en un momento donde reavivó la violencia en el país aún herido por los atentados contra políticos en las décadas de 1980 y 1990.

A principios de este mes, Colombia despidió al candidato presidencial conservador Miguel Uribe, de 39 años, quien en junio fue asesinado a balazos por un sicario durante un acto de campaña en Bogotá, la capital.