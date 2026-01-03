Videos: así se vieron las explosiones en distintas zonas de Venezuela, tras el ataque de EE.UU.

Durante la madrugada de este sábado 3 de enero, una fuerte conmoción internacional se desató luego de que el presidente Donald Trump afirmara, mediante un comunicado oficial, que Nicolás Maduro y su esposa fueron capturados y retirados de Venezuela tras un ataque de Estados Unidos contra objetivos civiles y militares. En medio de esto, las redes sociales se inundaron de videos que muestran los bombardeos ocurridos cerca de las dos de la mañana, con imágenes de explosiones registradas en distintos puntos de la ciudad.

Las explosiones en las cercanías a un aeropuerto militar

Durante la madrugada comenzaron a viralizarse en redes sociales fotos y videos que captaron el dramático momento en el que se registraron fuertes explosiones en distintas zonas de Venezuela, con imágenes de aviones volando a baja altura, incendios de gran magnitud y densas columnas de humo. Según reportó CNN, la primera detonación se produjo en Caracas a la 1.50 h, y dejó a varios sectores de la ciudad sin electricidad, mientras que cerca de las 2.38 h se escuchó un nuevo ataque en la capital.

El momento del ataque en Caracas

En paralelo, medios locales como Efecto Cocuyo y Tal Cual Digital informaron explosiones en el estado de La Guaira, al norte de Caracas, en Higuerote, en la costa de Miranda, y testigos señalaron un ataque en la base aérea La Carlota.

Donald Trump anunció que Estados Unidos capturó a Maduro y a su esposa y los sacó de Venezuela

En un comunicado publicado en su cuenta de X, Donald Trump afirmó que su país realizó un ataque de gran escala contra Venezuela y anunció la captura de Nicolás Maduro y de su esposa. “Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien fue capturado y trasladado, junto con su esposa, fuera del país. Esta operación se llevó a cabo en colaboración con las fuerzas del orden estadounidenses. Se darán más detalles próximamente. Hoy a las 11 h (hora local) habrá una conferencia de prensa en Mar-a-Lago. ¡Gracias por su atención!”, expresó el mandatario.

El posteo de Trump.

Minutos después de hacer público el comunicado, Trump brindó una entrevista a The New York Times en la que celebró el éxito del operativo. Allí destacó el despliegue militar y la planificación de la misión para capturar al presidente venezolano: “Fue un buen plan y de muchas tropas y grandes personas. Fue una operación brillante”, aseguró.

Consultado sobre si la acción contó con la aprobación del Congreso, evitó dar precisiones y aseguró que responderá todas las preguntas durante la conferencia de prensa prevista para más tarde. No obstante, remarcó uno de los motivos centrales del conflicto al señalar: “Nos quitaron nuestros derechos petroleros. Teníamos mucho petróleo allí. Expulsaron a nuestras empresas. Y queremos recuperarlo”.