No para de producir hits que sus fans han recibido con mucho entusiasmo en todo el mundo. Pero hoy es noticia por su corazón: tras meses de especulaciones sobre su relación con Sebastián Yatra, se animó a contar que está en pareja y ya no teme compartir imágenes muerta de amor por el artista. Por eso, no nos sorprendió que, cuando en el cuestionario de 25 preguntas le preguntamos a Tini Stoessel cuál es su artista latino favorito, primero, los ojos le hayan brillado, y después, dibujando un corazón con sus dedos, haya lanzado sin dudar: "Sebastián".

En la cima de su carrera como cantante pop, dejó atrás su imagen de adolescente dulce para dar rienda suelta a toda su sensualidad y se animó a protagonizar jugados videoclips y a bailar coreografías de alto voltaje. Sin embargo, la ternura aparece de inmediato en su mirada cuando habla del amor, de las locuras que hizo por quien le había dado vuelta la cabeza, de su familia, a quien adora, de sus proyectos profesionales.