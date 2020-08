A 32 años de la muerte de Don Ramón, su nieto lo recuerda con una foto inédita

View this post on Instagram

?32 años abuelito, te recordamos con amor y con cariño, la gente nos ha ayudado a mantenerte en nuestros corazones gracias a ellos te veo en todos lados, tu legado sigue y estarías feliz de ver cómo te quieren en todo el mundo, tú estás descansando pero nosotros no te olvidaremos.?