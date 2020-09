El músico, de 49 años, fue encontrado muerto en su domicilio de la ciudad de Miami y aún se desconocen las causas de su deceso Crédito: TMZ

Erick Morillo, el popular DJ colombiano-estadounidense conocido mundialmente por ser el creador del famoso tema "I like to move it", fue encontrado muerto hoy en su casa de la ciudad de Miami. Tenía 49 años.

Según el medio estadounidense TMZ, que fue el que dio la noticia del deceso del músico esta mañana, las causas y las circunstancias de su muerte no fueron establecidas y recién se conocerán luego de que se hagan las pericias forenses.

El DJ había sido arrestado hacía algunas semanas, acusado de haberagredido sexualmentea una colega que había ido a la casa del músico luego de una fiesta.

Nacido en Nueva York en 1971, Morillo comenzó a desarrollar su talento musical cuando era muy pequeño. A los 11 años ya pinchaba discos en diferentes fiestas privadas de la ciudad a la que se había mudado de niño, Cartagena de Indias, en Colombia.

"I like to move it", el hit de los 90 que fue el mayor éxito musical de Morillo 05:52

Su particular manera de pasar música mezclando diferentes estilos lo convirtió pronto en un referente en su rubro. En el año 1992 ganó un disco de platino gracias a su sencillo "Muévelo", grabado junto al cantante Edgardo Armando Franco, apodado "El general".

Pero sin dudas el éxito más rotundo que produjollegaría un año después, con el tema "I like to move it", grabado en 1993 y lanzado bajo el nombre Reel 2 Real. La canción llegaría al puesto 89 de la revista Billboard Hot 100 y al quinto lugar en el escalafón en Reino Unido.

Además, claro, ese popular tema formaría parte de diversas publicidades y alcanzaría su mayor fama cuando sonó en la película Madagascar, en el año 2005, traducida al castellano como "Quiero mover el bote".

Morillo fue el creador del tema "I like to move it", que fue popular en los 90 y se transformaría en un clásico gracias a la película Madagascar Crédito: TMZ

Luego de haber abandonado el circuito en el año 2013 aquejado por su adicción a las drogas, volvió al ruedo en 2016 tras conseguir ayuda psicológica.

Sin embargo, las últimas noticias sobre Morillo no habían sido artísticas sino de índole policial. El músico fue arrestado en Miami hace unas semanas luego de ser denunciado de agredir sexualmente a una DJ.

En su acusación, esta mujer señala que lo acompañó a su departamento luego de una fiesta en la que ambos habían trabajado, y que rechazó sus insinuaciones sexuales. Luego se fue a dormir a su casa, y a la mañana siguiente despertó desnuda y con Morillo desnudo junto a ella, según lo consignado por TMZ.