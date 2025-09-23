A los 85 años, Chuck Norris compartió sus hábitos para una longevidad saludable

Chuck Norris, el icónico actor estadounidense, volvió a sorprender a sus seguidores con una hazaña que rompió todos los estereotipos sobre la edad. A sus 85 años, logró alcanzar la cima del Pico Lassen, una imponente montaña de 3187 metros en California, lo que dejó en evidencia que su energía y vitalidad parecen no tener límites. El artista compartió en redes sociales imágenes de su ascenso junto a una reflexión sobre el reto y generó curiosidad sobre sus secretos para la longevidad saludable.

Durante décadas, Norris fue considerado un ejemplo de envejecimiento saludable; a lo largo de los años contó en distintas entrevistas la relevancia de mantenerse activo en todo momento. Además, para él, hacer ejercicio de forma constante no solo fortalece el cuerpo, sino que también contribuye a cuidar la mente y el espíritu, sin que la edad sea una limitación. De hecho, el actor afirmó que, con el paso del tiempo, la actividad física se volvió aún más necesaria y así lo demostró con sus entrenamientos y desafíos diarios, como la exigente escalada al Pico Lassen, lo que refleja su filosofía de vida y, al mismo tiempo, despierta admiración entre sus seguidores.

El actor dio a conocer su reciente ascenso al Pico Lassen (Foto: Instagram @chucknorris)

La reciente excursión de Norris al Pico Lassen tuvo un significado muy especial, ya que, según contó en redes, su esposa creció en la región, lo que le genera un agradecimiento especial y una conexión aún más profunda con el entorno. “¡Qué día! Tuve el placer de volver a subir al Pico Lassen. Si bien fue desgarrador ver los daños que dejó el incendio Dixie de 2021, la belleza del parque aún se percibe. Recorrer esos senderos me trajo recuerdos maravillosos. Mi esposa creció por acá y siempre le estaré agradecido por haberme enseñado a disfrutar de paisajes tan magníficos. Que Dios los bendiga”, escribió en sus redes sociales junto a varias imágenes de su caminata.

Los secretos de longevidad de Chuck Norris: familia, naturaleza y disciplina

Entrenamiento constante: los secretos de su energía a los 85 años (Foto: Instagram @chucknorris)

La relación de Chuck Norris con la naturaleza y el deporte va mucho más allá de la actividad física; también tiene un componente afectivo fundamental. Para el actor, lo verdaderamente valioso a su edad no son los retos en solitario, sino el tiempo compartido con sus seres queridos, disfrutar de entornos que fomentan la convivencia y la conexión familiar. Así lo demostró poco después de su hazaña en el Pico Lassen, cuando compartió imágenes de una jornada en las playas de Kauai, Hawái, momento que describió como esencial para su bienestar emocional y donde el que celebró su cumpleaños número 85 rodeado de su familia.

La importancia de su familia como uno de los pilares de su equilibrio emocional (Foto: Instagram @chucknorris)

En su reciente reflexión sobre la vida y el paso del tiempo, Norris destacó que la gratitud por las experiencias vividas y las relaciones significativas es un ingrediente clave para envejecer bien. Si bien reconoció el paso del tiempo, subrayó que los recuerdos compartidos y las historias acumuladas a lo largo de los años tienen un valor imborrable.

Además de la vida familiar y el contacto con la naturaleza, Norris mantiene otros hábitos que considera esenciales para enfrentar el estrés y mantenerse en forma. Entre ellos, destacan sus rutinas de entrenamiento constantes, la práctica del tiro para lograr concentración y paz interior, y el uso de suplementos específicos que contribuyen a fortalecer su organismo y retrasar los efectos del envejecimiento. Para él, la combinación de disciplina, cuidado personal y tiempo de calidad con la familia constituye la base de su energía y longevidad, lo que demuestra que es posible mantenerse activo y saludable más allá de los 80 años.