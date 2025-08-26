A quién eligió Lali en La Voz

La Voz Argentina 2025 (Telefe) entró en los Playoffs, una etapa final del programa donde se va acercando la final. Ahora los jurados, como líderes de equipo, deben elegir a algunos participantes para seguir adelante en la competencia. El domingo 24 de agosto, Lali eligió a un participante y anoche, lunes 25 de agosto, optó por otros cuatro participantes. Muchos se preguntan quiénes son.

A quién eligió Lali anoche en La Voz

Durante la gala del domingo 24 de agosto, Lali Espósito fue la encargada de abrir las definiciones de su equipo y anunció al primer participante en avanzar a la siguiente instancia: Valentino Rossi, quien deslumbró con su versión de “Don’t Stop Believin’” y recibió el reconocimiento de su coach como una de las voces más firmes del certamen. Junto a él, Jaime Muñoz también aseguró su lugar en la competencia tras emocionar con “La Barca”.

Estos son los artistas del Team Lali que avanzaron a la próxima etapa (Captura: Instagram @lali)

La lista de elegidos continuó con Alan Lez, que brilló interpretando “Bad” de Michael Jackson y fue destacado por su solidez vocal y técnica. Luego llegó el turno de Lola Kajt, quien convenció a todos con una sentida interpretación de “Don’t You Remember” de Adele. Finalmente, el quinto cupo directo en el equipo se lo llevó Rafael Morcillo, que avanzó con su versión de “(You Drive Me) Crazy” de Britney Spears.

El equipo de Lali Espósito en La Voz Argentina (Foto: Instagram @lali)

De esta manera, seis participantes quedaron a la espera del voto del público: Franca Castro Videla, Lucas Rivadeneira, Giuliana Piccioni, Iara Lombardi, Lucio Casella y Nicolás Armayor. Ahora, ellos dependen completamente de la decisión de la audiencia, que tendrá la responsabilidad de definir cuáles tres talentos seguirán avanzando en la competencia y cuáles deberán despedirse, mientras la expectativa se mantiene al máximo en esta etapa crucial de los Playoffs.

Este martes 26 de agosto, comienza a elegir Luck Ra a los participantes que querrá salvar.

Cómo votar en La Voz Argentina 2025

En el sitio oficial de la emisora, detallan que “los coaches de La Voz Argentina 2025 eligen cinco artistas en los Playoffs para que continúen a la siguiente etapa y el resto debe ser definido por el público mediante su voto". Es por eso que muchos argentinos quieren saber cómo elegir a un participante para que continúe.

Lali Espósito en La Voz adrian diaz - Telefé

El voto del público es positivo, lo que significa que los televidentes deben seleccionar a quien quieran que continúe. Además, al indicar quién uno quiere que siga en La Voz entran en el juego por hasta 3 millones de pesos.

Para votar, hay que seguir el paso a paso a continuación:

Se vota al enviar VOZ al 9009 , ingresando a LaVozArg.ar o escaneando el código QR que aparece en la pantalla de Telefe .

, ingresando a o escaneando el código QR que aparece en la pantalla de . Allí hay que responder “¿Quién querés que siga en La Voz?”: hay que elegir la opción de preferencia.

“El voto puede ser a través de SMS, Mercado Pago, Token WEB u otros métodos de pago”, comunican desde la emisora.

Los Playoffs de La Voz Argentina 2025

Iniciaron los playoffs de La voz Argentina adrian diaz bernini

Este domingo comenzó una de las fases más decisivas del show de talento en donde, cada programa, donde los participantes se dividirán en equipos por cada jurado. Lali Espósito, Soledad Pastorutti, Miranda! (Ale Sergi y Juliana Gattas) y Luck Ra ahora serán coaches de los participantes, quienes deberán cantar una canción. Cada líder de equipo deberá salvar a cinco y el público definirá quién continúa en el certamen. Los tres menos votados quedarán fuera de la competencia.

Para preparar a los concursantes, los coaches contaron este domingo con la ayuda de grandes referentes de la música actual. Juanes está junto a Soledad Pastorutti, Thiago PZK con Miranda!, La K’onga con Luck Ra y Joaquín Levinton con Lali Espósito.

Las reglas de los Playoffs en La Voz Argentina 2025

En esta nueva temporada, Telefe decidió que no todo pase por la pantalla chica. Producto de la alianza estratégica con Luzu TV, Sofi Martínez junto a Santi Talledo y Momi Giardina, como hosts digitales, reaccionan todas las noches a las galas. Los contenidos del talent show conviven tanto en Streams Telefe como en la plataforma de Occhiato, impulsando su alcance, llegando a nuevas audiencias. Juntos reúnen a una gran comunidad, con más de 10 millones de suscriptores en sus canales de YouTube y más de 53 millones de seguidores en redes sociales.

Al día siguiente de cada emisión, además de disfrutarse por Max, se transmite por TNT, consolidando su presencia en todo el ecosistema de entretenimiento.