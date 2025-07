Tiene 19 años y su presentación conquistó a todo el jurado de La Voz Argentina

El domingo se emitió una nueva edición de La Voz Argentina (Telefe) y uno de los participantes se convirtió en el protagonista de la noche por el timbre vocal que sacudió al jurado compuesto por el dúo Miranda!, Luck Ra, Mariana “Lali” Espósito y Soledad Pastorutti. A pocos segundos de entonar “Dancing on my own”, de la artista sueca Robyn, Valentino Rossi, de 19 años, provocó que las cuatro sillas se dieran vuelta sin esperar ni un segundo más.

Pocas veces sucedió en el programa que los integrantes del jurado se dan vuelta casi de inmediato. En la mayoría de los casos ocurre porque el conjunto vocal del aspirante es tan completo y llamativo que no quieren dejarlo ir. Como pasó en ese caso. Es por ello que luego de oírlo, los cinco se pelearon por atraerlo a sus propios equipos, pero Rossi siguió la idea que trajo desde el comienzo.

Valentino Rossi eligió a Lali Esposito después de su performance

El joven es oriundo de Tigre. Al principio, se presentó junto a su familia y contó por qué se volcó a la música al tiempo que estudia gestión de medios y entretenimiento. “Cuando era chico, tendría tres años, estaba en un acto del colegio y me puse a cantar el Himno, y todos me miraban porque yo apenas sabía hablar”, recordó.

Allí lo interrumpió su madre, Ivana, que completó: “Lo hizo con un carácter y una imponencia en la voz que todos los padres se dieron vuelta para ver al enano que estaba cantando. Tenía una personalidad que nos sorprendió”.

Cuando ofició la presentación arriba del escenario, Pastorutti, Luck Ra, Miranda! y Espósito se dieron vuelta a la vez que emitieron frases de asombro, como: “Por Dios” e “Increíble”. Eso dio cuenta del espectáculo que los interpeló directamente.

Valentino Rossi conquistó el corazón del jurado con "Dancing on my own" (Fuente: Telefe/Captura de video)

“Esto es surrealista, es un montón. No lo puedo creer”, expresó al ver las cuatro sillas dadas vueltas. “A las primeras dos palabras que dijiste, pum. Me di vuelta. Te lo merecés, tenés un don. Nos llegó a todos de una manera muy especial, muy genuina, muy honesta y muy tranquila. Además, lo disfrutaste”, describió Pastorutti.

“Cuando canto me meto en el papel, vuelo. Me voy por un rato”, dijo Rossi, a la vez que Luck Ra coincidió: “Arrancaste a cantar y nosotros nos fuimos a otro lado. Nos fuimos a tu lugar y vos estabas manejando ese colectivo. Tenés una voz superlinda, muy suave. No hay nada que te falte, sos un artista completo desde el vamos. Tenés una voz bendecida, te felicito”.

Por su parte, Lali Espósito señaló: “Es impresionante la madurez que tiene tu voz. La madurez no es cuestión de edad, sino de una nostalgia que tienen algunas voces por más que sean de cantantes de 14 años. Cantás con una fuerza impresionante”. “Cantás con la vida”, acotó Alejandro Sergi de Miranda!

Valentino Rossi eligió a Lali Espósito (Fuente: Telefe/Captura de video)

“No tengo memoria de cuándo empecé a cantar, en realidad. Empecé a tomar clases desde chico, a los 10 años. En el colegio me pasaba algo en particular, que no me sentía cómodo con lo que el resto quería y para mí el arte fue un refugio. Y esto me salía bien”, agregó Rossi.

Antes de la elección, Pastorutti le recordó: “Sos un distinto, un ganador”. Acto seguido, eligió a Lali Espósito para integrar su equipo. “Cuidá ese cinturón Soledad, porque mirá a quién tengo”, chicaneó la cantante pop a su colega.