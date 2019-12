Cormillot junto a su esposa Estefanía Pasquini, en el día de su casamiento. Crédito: Instagram.

Después de un año y medio de convivencia, Alberto Cormillot (81) se casó con su novia Estefanía Pasquini (33), con quien trabajó en conjunto por varios años. El reconocido nutricionista fue entrevistado en Los ángeles de la mañana y, a pesar de la gran diferencia de edad entre ambos, aseguró: "No tenemos nada de particular".

Además, Cormillot tuvo una divertida respuesta a una pregunta sobre su vínculo sexual. "Todo lo que puede tener que ver con el sexo, obviamente que no es una cosa que yo vaya a contar. Si yo fuera un señor que no puede tener relaciones sexuales dado que está senil, no te lo voy a decir por una cuestión de orgullo. Si yo fuera un señor que esté funcionando perfectamente bien, no me lo vas a creer", dijo el médico entre risas.

"Lo hablará Estefanía con sus amigas y yo con mi psicólogo", agregó.

Luego, ante una consulta de Graciela Alfano sobre la posibilidad de volver a ser padre, respondió: "Si aparece, nosotros dos estamos convencidos de que sería una muy buena idea y una buena noticia".