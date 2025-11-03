AC/DC vuelve a la Argentina: cuándo y dónde tocan

La legendaria banda de rock regresará al país tras más de 16 años; el show será en 2026 y las entradas estarán a la venta este jueves
- 3 minutos de lectura'
La banda de rock australiana AC/DC anunció su regreso a los escenarios argentinos tras 16 años sin pisar el país. El conjunto formado por Angus y Stevie Young, Brian Johnson, Matt Laug y Chris Chaney confirmó que el -por ahora- único show será el próximo 23 de marzo de 2026 en el Estadio Más Monumental.
La propia banda confirmó la noticia en su cuenta de la red social Instagram, en donde también adelantó una gira por Estados Unidos y América Latina que los llevará a San Pablo, Brasil; Santiago de Chile y México.
En los últimos días habían comenzado a circular especulaciones acerca de la visita de la popular banda de rock en el marco del tour que lleva el nombre de su último disco, “Power Up” (2020), y marcó el regreso de Johnson a una gira larga. En 2016, el cantante fue reemplazado por el vocalista de Guns N’ Roses, Axl Rose, después de que tuviera que retirarse por problemas de audición. Tras la implementación de unos auriculares especiales, ahora vuelve a liderar la banda.
La última vez que el cuarteto pasó por la Argentina fue en 2009, con tres fechas en el estadio de River Plate. Esos shows -muy alabados por los fanáticos- fueron grabados y publicados en el disco “Live at River Plate”, editado en 2012.
AC/DC dio su primer show el 31 de diciembre de 1973 en el Chequers Nightclub de Sídney, Australia. Desde entonces, se convirtió en una de las bandas de rock más influyentes de la historia, con más de 200 millones de álbumes vendidos en todo el mundo.
Su disco “Back In Black” es “el álbum más vendido de todos los tiempos por una banda” y “el tercer álbum más vendido por cualquier artista”, con más de 50 millones de copias y contando. En 2003, AC/DC fue incorporado al Salón de la Fama del Rock and Roll, y aún hoy llena estadios en múltiples continentes, vende millones de discos cada año y acumula miles de millones de reproducciones en plataformas digitales.
Cuándo salen a la venta las entradas
Según se supo, las entradas para ver a AC/DC en River el año que viene saldrán a la venta este jueves 7 de noviembre a las 10 de la mañana. La compra se realizará de forma exclusiva a través del sitio web oficial de All Access, la productora encargada del evento. De esta forma, se desaconseja comprar a través de otras páginas web, para evitar caer en estafas.
Los tickets podrán adquirirse con todos los medios de pago desde un primer momento. Es decir que, para este show, no habrá instancia de preventa con la tarjeta de ningún banco.
