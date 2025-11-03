Cómo escuchar el nuevo disco de Tan Biónica y a partir de qué hora está disponible

Este martes 4 de noviembre Tan Biónica saca su nuevo disco, el cual se llama El regreso. La fecha del lanzamiento del álbum es un claro signo a unos de sus mayores éxitos, “La melodía de Dios”. En ese sentido, muchos fanáticos de la banda se preguntan a partir de qué hora se puede escuchar el nuevo disco de Tan Biónica.

Es el primer álbum que saca la banda en casi 10 años, tras su separación en 2016. Hace dos años Chano, Bambi, Seby y Diega se reunieron con su gira La última noche mágica, con la cual recorrieron el país e hicieron un repaso de su carrera. En 2023, la banda fue la que más tickets vendió en la Argentina y reunió a más de medio millón de personas en su gira internacional, con funciones sold out en River Plate, dos shows en Vélez Sarsfield, dos en el Estadio Único de La Plata y 10 Movistar Arena, más fechas en escenarios de Uruguay, Paraguay, Chile, Perú y España. Esto le dio el impulso para hacer un nuevo trabajo de estudio que entusiasma a sus fanáticos.

Tan Biónica lanzó "El Problema Del Amor", su nueva canción

Ya está disponible su primer single “El Problema Del Amor”. En su videoclip cuentan con la participación del actor Federico D’Elía. A su vez, Chano hizo un homenaje al periodista Jorge Lanata, con quien tenía una relación muy cercana. En el video, el cantante aparece con un bastón mirando hacia arriba. Este detalle es un tributo al periodista, quien falleció el 30 de diciembre de 2024.

Al ser consultado por sus seguidores por este gesto en X, Chano explicó que la canción explora las conexiones entre la matemática, la música y el amor. “Pensaba que la matemática, la música y el amor tienen casi todo en común. Bambi me mandó la música y empecé a soñar. Y el bastón es un homenaje a un amigo que perdí el año pasado”, sostuvo.

chano

A partir de qué hora se puede escuchar el nuevo disco de Tan Biónica y cómo escucharlo

El disco está disponible desde el 4 de noviembre en diferentes plataformas digitales, como Spotify y YouTube. De acuerdo a la cuenta regresiva que tiene el perfil de Tan Biónica en Spotify, el álbum El regreso estará disponible a partir de la medianoche. Por lo tanto, sus fanáticos ya podrán escuchar sus canciones nuevas esta misma noche.

A su vez, la banda informó que está disponible la preventa de la edición en vinilo, que estará disponible a través de su sitio web oficial. El vinilo tiene un valor de $54.000 y las unidades son limitadas.

La portada del nuevo álbum de Tan Biónica Dale Play

Las canciones del nuevo álbum de Tan Biónica

La banda ya dio a conocer a través de sus redes sociales la tapa del disco, que estará compuesto por 10 temas. También anunciaron sus títulos, que incluyen el single “El problema del amor”. Entre ellas, se incluyen colaboraciones con Nicki Nicole, Airbag y Andrés Calamaro. A continuación, la lista completa de canciones de El regreso:

El listado de canciones del nuevo álbum de Tan Biónica, que sale este marte s4 de noviembre Instagram