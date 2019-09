Actrices Argentinas vuelve con anuncios

Tras aquel primer anuncio histórico, llega uno nuevo Fuente: LA NACION - Crédito: Rodrigo Néspolo

El colectivo feminista realizará hoy una acción para visibilizar el acoso y el abuso en la cultura

El colectivo de Actrices Argentinas informó que hoy, a las 18, realizarán una nueva conferencia de prensa para visibilizar el acoso sexual y el maltrato laboral "dentro del contexto de la cultura y educación que brinda el Estado".

En el c omunicado de Actrices Argentinas se detalla: "El objetivo es visibilizar el acoso sexual y el maltrato dentro del ámbito laboral precarizado a raíz del acompañamiento a la denuncia de un caso paradigmático para la cultura, la educación y el Estado", que supuestamente podría referirse al caso Diego Pimentel, exdirector del Cultural San Martín.

El anuncio, que se produce a una semana de la presentación del protocolo para prevenir situaciones de abusos que elaboró la Asociación Argentina de Actores, tendrá lugar en el Hotel Bauen y contará con la presencia, además, de los colectivos Abofem (Asociación de Abogadas Feministas); RAF (Red de Abogadas Feministas); La Colectiva de Autoras; Mucaba (Musicxs Unidxs en CABA); MUTo (Musiques Transfeministas del Oeste); Fieras; (MUA) Mujeres Audiovisuales y Estudiantes de la UNA (Universidad Nacional de Artes Multimediales), y Bailarinas por la Legalización.

En diciembre de 2018, el colectivo que se había formado para apoyar la ley de aborto legal y seguro se convirtió en referente de la lucha contra la violencia de género cuando llamó a una conferencia de prensa para realizar una denuncia pública contra el actor Juan Darthés supuestamente por haber violado a la actriz Thelma Fardin cuando esta tenía 16 años.

Gracias a esa acción, que se acopló de alguna manera al #NiUnaMenos motorizada en un principio por un grupo de periodistas, se sumaron nuevas denunciantes tanto del ámbito artístico como de fuera de él.

Son varios los grupos feministas que hay en el ambiente artístico. El mes pasado, a raíz de un comentario de Laura Novoa, se habló de Las Bolten, que ella definió como "una nueva grupa (sic)" que había surgido entre artistas que ya no pertenecían a Actrices Argentinas.

"Nosotras somos otra grupa [sic] feminista, pero hay muchos caminos. En el momento de dar a luz algunas informaciones está bueno agruparse y alinear. Pero no pertenezco a Actrices Argentinas, pertenezco a otra rama y todo suma. El feminismo es una deconstrucción permanente. Actrices hizo un trabajo valiosísimo", había dicho Novoa a Ángel de Brito en CNN Radio.

Novoa había explicado que Las Bolten tenían diferentes criterios a la hora de analizar las acusaciones contra algunas figuras públicas: "En lo de Flor [de la V], o lo de Valeria [Bertuccelli], Érica [Rivas] y lo de Natacha [Jaitt] tenemos otra visión [que la de Actrices Argentinas]".

La actriz hizo referencia así a las acusaciones de maltratos de Rivas y Bertuccelli contra Ricardo Darín; al caso de Flor de la V, que fue criticada repetidas veces por Jorge Lanata hasta que lo denunció ante el Inadi, y a la reacción pasiva de Actrices ante el caso de violación contra Natacha Jaitt.

Entre Las Bolten, nombre inspirado en la anarquista y feminista argentina Virginia Bolten (1870/1960), se había dicho que estaban Bertuccelli, Flor de la V y Gloria Carrá, entre otras.

No obstante, más adelante Bertuccelli dio a conocer un escrito en el que aclaraba: "No pertenezco a Las Bolten tampoco [ni a Actrices], aunque entiendo que no es un grupo organizado, sino más bien amigas debatiendo. Los oportunistas de siempre quieren usar estas noticias irrelevantes para hablar mal del movimiento feminista, que es mucho más inmenso e importante que todas nosotras".