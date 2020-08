"Actúan como calentones": Viviana Canosa volvió a arremeter contra el Gobierno

La conductora de Nada personal apuntó contra el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y habló de la "falta de empatía" del Gobierno Crédito: elnueve

Viviana Canosa, en un diálogo con el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, en su programa Nada personal (elnueve), fue crítica sobre la reacción del Gobierno frente a la marcha opositora del 17A. "Miraba la marcha del otro día: lo que deseamos es que le vaya bien al Presidente, porque la verdad es que si no, estamos en el horno todos", expresó, y agregó: "Cuando lo escucho a Cafiero como jefe de Gabinete, entiendo que el Presidente lo quiera, pero siento que no se la bancan, que actúan como pendejos calentones, como un grupo de amigos".

La periodista reiteró una de sus principales inquietudes sobre el Gobierno: "Lo que me preocupa es la soberbia". Además, sostuvo que percibe una "falta de empatía" en la gestión de Alberto Fernández y se refirió a la manifestación del pasado lunes: "Tengo la sensación de que si no entendieron esta marcha se pone difícil la cosa, porque vi gente muy enojada y para mí no fue macrista, de ninguna manera".

En ese sentido, Massa destacó a uno de los políticos que convocó al banderazo: "Le vi más valentía en el liderazgo de la expresión de ese sector a Espert que a muchos dirigentes que decían 'yo no tengo nada que ver, no convoco' a pesar de que estaban los tuits a full".

En otro momento de la entrevista, Canosa le preguntó a Massa si estaba trabajando también como jefe de Gabinete. El político lo negó y valoró el desempeño de Cafiero: "Santiago hace un gran trabajo me parece, además de que tiene esa cosa de complicidad afectiva con el Presidente". Luego, amplió: "El Presidente es el jefe de Gabinete". Y explicó su teoría: "Es el ministro de las malas noticias, porque cuando un ministro tiene una buena lo llama al Presidente, pero cuando tiene una mala noticia lo llama al jefe de Gabinete que es el que le tiene que ir a decir al Presidente".

La conductora, en su programa del martes, ya había puesto en foco a Cafiero: "El jefe de Gabinete dijo 'le pedimos perdón a los trabajadores de la salud por no haber podido evitar la marcha'. Eso y lo de la payasa, el fin de semana fueron dos cosas que uno dice dónde está el sentido común a todos los políticos, creo que este es un mensaje para toda la política".