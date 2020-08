La conductora de Nada Personal habló de la marcha del 17A y del cansancio de la gente en relación a las políticas del Gobierno como la reforma judicial y la cuarentena Crédito: Captura

La conductora de Nada Personal, Viviana Canosa, apuntó en su programa de anoche contra el Gobierno y describió el hartazgo de las personas que participaron de la marcha opositora de ayer: "No era una marcha macrista. La gente tiene las bolas al plato, está hinchada las pelotas con lo que está pasando, la reforma judicial, la cuarentena". Y agregó sobre los que marcharon: "Todo el mundo sabe que puede contagiarse, creo que la gente estaba muy cuidada, algunos con distanciamiento, otros menos, pero la verdad es que hay que arriesgarse para ir una marcha y poner el cuerpo y defender lo que ellos dicen la república", explicó la periodista.

"La gente está muy cansada, está muy enojada", explicó Canosa sobre los participantes la marcha del 17A. En ese sentido, la conductora de Nada Personal volvió a hablar sobre la frase del presidente Alberto Fernández del botón rojo, que hacía referencia a restringir más la cuarentena: "El botón rojo lo tocó la gente, con este Gobierno o con el que va a venir, esta es la gente".

Canosa se mostró emocionada con la participación de las nuevas generaciones en este tipo de convocatorias: "Me impactó muchísimo, porque siempre se dice que a estas movilizaciones va la gente más grande, a mí me conmovió muchísimo el testimonio de la gente de unos 20, 18 años diciendo no tenemos esperanza, no sabemos qué va a pasar con la Argentina".

Luego la periodista intentó ser ecuánime y habló indignada de quienes fomentan la grieta: "A mí me sigue impactando la falta de empatía y querer demonizar al otro y lo digo a veces de un lado y del otro". Canosa fue dura contra el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y los políticos en general: "En el medio Cafiero, el jefe de Gabinete, dijo le pedimos perdón a los trabajadores de la salud por no haber podido evitar la marcha, eso y lo de la payasa el fin de semana fueron dos cosas que uno dice dónde está el sentido común a todos los políticos, creo que este es un mensaje para toda la política".

"Vos no podés velar a tus muertos pero tenés que fumarte esto cuando te anuncian los muertos", agregó indignada la periodista. Durante uno de los reportes matutinos que dio este fin de semana el Ministerio de Salud sobre el estado de la pandemia en Argentina, se pudo ver a la payasa Filomena y su presencia despertó fuertes críticas en las redes sociales. Antes de concluir la conferencia, la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti le dio la palabra al personaje interpretado por Nina Lenze, quien le habló a los niños y niñas de todo el país. Sobre el final de su exposición realizó un juego junto con los funcionarios, donde utilizó las manos y el cuerpo para enviar un mensaje que concluyó con una canción.

El banderazo del 17A tuvo su epicentro en una concentración en el Obelisco, pero atravesó todas las provincias, donde miles de manifestantes se manifestaron contra la política de aislamiento de la cuarentena y contra la reforma judicial, entre otras consignas.