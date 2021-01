A sus 68 años, Liam Neeson dijo en una entrevista que, después de concluir algunos proyectos pendientes, ya no quiere trabajar en el cine de acción Fuente: Archivo

"Si dejan ir a mi hija ahora, esto se termina. No los buscaré, no los perseguiré. Pero si no lo hacen, los buscaré, los encontraré y los mataré". Cualquiera que lea esta amenaza de un padre perturbado y decidido recuerda automáticamente Búsqueda implacable (2008), una de las más películas de acción más recordadas del actor Liam Neeson.

El irlandés acaba de anunciar en una entrevista con el medio estadounidense Entertainment Tonight que ya está contando sus últimos cartuchos para retirarse de una buena vez del cine de acción a sus 68 años.

"Hay un par de películas más que voy a hacer este año, si el coronavirus nos lo permite, algunas en tratativas, y probablemente sea hasta ahí", comentó el actor, que protagoniza Marksman, un film de suspenso y disparos dirigido por Robert Lorenz estrenado este 15 de enero.

Neeson contó que tuvo una especie de revelación mientras filmaba la película Blacklight en Australia. "Acabo de terminar una en Australia y tuve una escena de lucha con un chico, un joven amable llamado Taylor, y a la mitad de la pelea lo miré, yo estaba sin aliento y a él no le había costado nada. Entonces le dije: '¿Taylor, qué edad tenés?'. Me contestó: '25'. Y dije: '¡Esa es la edad de mi hijo mayor!'", relató el actor.

Aún así, el británico marcó dos excepciones por las que volvería a tomar este tipo de roles. Una de ellas sería si la directora Patty Jenkins le ofreciera el papel de Zeus en Mujer Maravilla 3. Neeson fue aclamado por interpretar a la divinidad griega en la taquillera Furia de Titanes, y hay muchos fans que están haciendo campaña para que se vuelva a poner la armadura del dios del trueno, aunque sea una historia completamente distinta.

"Estoy muy halagado. No estaba al tanto de que los antiguos dioses griegos aparecían en Mujer Maravilla", expresó, antes de asegurar que hablaría con su representante. La segunda excepción tiene que ver con uno de los personajes más memorables que le tocó componer: el Maestro Jedi Qui-Gon Jinn de la saga Star Wars.

Disney+ tiene todo listo para comenzar a rodar el spin-off basado en su discípulo Obi-Wan Kenobi (con Ewan McGregor como protagonista) cuya trama podría tranquilamente contar con la participación de Neeson.

Liam Neeson como Qui-Gon Jinn, junto a Ewan McGregor en Star Wars: la amenaza fantasma

Al ser consultado por un periodista del medio Collider sobre si le interesaría aportar algunas escenas al proyecto, el actor británico aseguró no saber nada al respecto y mostró total desconocimiento con el rumbo que estaba tomando la legendaria saga creada por George Lucas bajo el tutelaje de Disney, pero no lo dudó: "¡Sin dudas! Seguro que sí". Para esa serie, también está confirmado el actor Hayden Christensen, quien volverá a convertirse en el poderoso Darth Vader.