La primera imagen de Thiago Medina tras recibir el alta luego de 28 días de internación

Tras 28 días internado Hospital Mariano y Luciano de la Vega en Moreno y tres intervenciones quirúrgicas, este jueves 9 de octubre Thiago Medina recibió el alta médica y pudo volver a su casa. El 12 de septiembre, el exparticipante de Gran Hermano impactó su moto contra la parte trasera de un auto mientras circulaba por la intersección de la avenida San Martín y La Providencia, en la localidad de Francisco Álvarez, en el partido de Moreno. Fue ingresado de urgencia a terapia intensiva y su estado de salud fue extremadamente delicado, siendo los pulmones los órganos más comprometidos. A partir de una favorable evolución durante los últimos días, hoy salió de la internación y volvió a tomar contacto con la gente.

Tras el aviso del alta médica que dio Daniela Celis, una multitud se acercó a la puerta principal del hospital para recibir a Thiago Medina. El joven salió en silla de ruedas acompañado por su familia pasadas las 12.45 y se encontró con la prensa y varios fanáticos que lo esperaban entre gritos y aplausos. En medio de la multitud y el caos, Medina se levantó de la silla y fue enfocado por las cámaras. Se lo pudo ver por primera vez tras el accidente. Estaba vestido con una remera negra, pantalones cortos y una gorra.

Este jueves 9 de octubre Thiago Medina recibió el alta y una multitud lo esperó afuera del hospital (Foto: Captura de TV / América)

“Ya está, ya me estoy yendo a casa, estoy libre”, fue lo primero que le dijo a la prensa que se acercó al lugar, incluida la cámara de Lape Club Social (América TV). Comentó que cuando se despertó lo primero que hizo fue tomar agua. Asimismo, reflexionó en que después de lo que le sucedió, todo cambió para él y espera “disfrutar de vuelta de la vida”. Aseguró que su prioridad es el reencuentro con sus hijas, Aimé y Laia: “Ahora me voy a ver a mis bebés que es lo que más quiero”.

Thiago Medina fue dado de alta luego de 28 días de internación

Medina destacó además la atención que recibió del personal de salud, quienes lo acompañaron y apoyaron durante los últimos 28 días. “Siempre estuvieron atentos a todo”, aseguró y extendió el agradecimiento a su familia y a todos los que pidieron por él.

"Ya está, ya me estoy yendo a casa, estoy libre", dijo Thiago Medina tras salir de la internación (Foto: Captura de TV / América)

En cuanto a su estado de salud, dijo: “Veremos el día a día, me tengo que reponer. Tengo que hacer un poco de reposo por el tema del choque”. Tras el alta se instalará en la casa de Daniela Celis, donde tendrá lugar la internación domiciliaria. “No tenía miedo sino que me quería recuperar rápido para irme a casa”, reconoció. También remarcó que “se terminó” la moto para él y que una vez que se recupere planea estudiar arquitectura.

Asimismo, también fue consultado por los rumores de compromiso con Daniela Celis. Si bien están separados como pareja, recientemente Romina Uhrig aseguró que Medina le pidió casamiento a Celis durante la internación. El joven aseguró que la información nunca salió de boca de él. “Nunca dije yo. Si se da más adelante se va a ver en las redes”, aclaró.