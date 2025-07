Nico Vázquez reveló el verdadero vínculo que tiene con Dai Fernández, su compañera de Rocky, y sorprendió

La separación de Nicolás Vázquez y Gimena Accardi fue de gran impacto para toda la prensa y sus fieles fanáticos. Los actores llevaban 18 años juntos y habían atravesado duros golpes a lo largo de ese tiempo, en los que supieron acompañarse como familia. Sin embargo, según reveló Yanina Latorre en Sálvese quien pueda (América TV) desde hace un año el vínculo se encontraba muy desgastado.

Pero una de las versiones que más circuló en distintos programas de televisión con respecto al motivo del final de la relación estuvo relacionado con un supuesto vínculo amoroso entre Nicolás Vázquez y su compañera de Rocky, Daiana Fernández. Latorre, quien se comunicó con el protagonista de este escándalo, reveló los verdaderos motivos por los que el actor se volvió tan unido en poco tiempo a su colega.

Dai Fernández y Nico Vázquez se volvieron muy íntimos al trabajar juntos, lo que habría despertado rumores de romance (Foto: Instagram @n

“Me dijo que en este momento la persona que está más cerca de él como amiga, casi como hermana y como mejor amiga, es Dai. Dice que es por cercanía, que por eso hay tantas fotos de ellos juntos y que por eso fue a los Martín Fierro. Es su contención, es la que lo escucha, la que lo consuela, la que le hace compañía y la que lo banca”, contó la conductora.

El insólito posteo de Dai Fernández en medio del escándalo con Nico Vázquez

Aunque la historia de Nicolás Vázquez pudiera parecer verídica para muchas personas, la también panelista de LAM (América TV) sacó a relucir un detalle de Dai Fernández que en las últimas horas llamó la atención. “A mí me pareció raro que Dai suba anoche una foto cenando con el novio, que no es que lo hace siempre. Esto es re forzado, porque suben esto y no son ni mediáticos”, analizó.

Dai Fernández compartió su salida romántica con su novio en medio del escándalo con Nico Vázquez

A su vez, Yanina Latorre dio a conocer que el novio de Dai Fernández, Gonzalo Gerber, con quien la actriz se encuentra en pareja desde hace siete años, habría tomado la decisión de bloquearla de sus redes sociales. “Me bloqueó de WhatsApp. Aparte yo lo amo a este pibe. Ni siquiera estoy enojada. Pero creo que lo hizo por miedo de que le hablé. Se asustó”, señaló la conductora sobre el insólito accionar del bailarín.