Gimena Accardi apuntó contra quienes hablaron de terceros en discordia tras su separación de Nico Vázquez: “Dejen de ensuciar”

Una inesperada noticia sacudió al mundo del espectáculo durante la tarde del martes. A través de un comunicado en redes sociales, Nicolás Vázquez y Gimena Accardi, una de las parejas más consolidadas y queridas del ambiente, confirmaron su separación después de 18 años de relación. “Hoy sentimos que es tiempo de tomar caminos separados”, expresaron.

Las versiones sobre los motivos detrás de esta decisión no tardaron en hacerse eco. La que más fuerte sonó fue la de supuestos terceros en discordia. Escuchar esto no le simpatizó nada a la protagonista de La voz ausente, quien rompió el silencio y apuntó contra quienes especularon sobre el fin de su matrimonio. “Por favor no ensucien algo tan lindo con falsos rumores”, escribió.

“Hay una tercera persona, no te voy a decir si es tercero o tercera”, dijo Yanina Latorre en su programa Sálvese quien pueda (América TV), pero evitó ahondar en detalles respecto a si este presunto vínculo sería del lado del actor o de la actriz. “A mí la semana pasada me llegó el dato de que uno de los dos se habría enamorado perdidamente de una persona. No voy a decir más”, agregó.

Los motivos de la separación de Nico Vázquez y Gimena Accardi

“Yo conozco gente muy cercana al entorno de ellos, lo chequeo. A mí me dicen que están separados. El viernes pregunté y el martes lo blanquean, ¿no les parece raro? Ahí me dieron el nombre de una persona que no voy a decir porque esa persona también está en pareja”, recalcó.

A partir de esta información, Gimena Accardi volvió a hacer uso de su cuenta de Instagram, donde acumula 4.2 millones de seguidores, para desmentirlo categóricamente. “Por favor no ensucien algo tan lindo con falsos rumores”, escribió y resaltó: “No hay terceros, solo una separación de una pareja hermosa de 18 años”.

Gime Accardi apuntó contra quienes hablaron sobre terceros en discordia tras su separación de Nico Vázquez (Foto: Instagram @gimeaccardi)

Asimismo, aseguró que Vázquez siempre será su “alma gemela” y el “amor de mi vida”: “No busquen roña donde no la hay”. Si bien advirtió que hoy la decisión que tomaron, y a la cual definió como “dolorosa”, fue la de separarse, dio a entender que podría no ser algo definitivo. “Nunca sabe lo que nos depara el destino y tal vez sea un ‘hasta pronto’. Yo me sigo imaginando viejita a su lado. Pero ahora, lo mejor es esto”, sentenció.

Por su parte, tras haber confirmado la noticia, Vázquez habló con Ángel de Brito para LAM (América TV) y explicó que fue una decisión en conjunto. Contó que intentaron salvar la relación y hasta hicieron terapia de pareja “hasta que en un momento pensás que ya no hay que charlar tanto y hay que empezar a tomar decisiones”. “Después de tantas idas y venidas decidimos que es lo mejor. En realidad no es lo mejor, porque es una mie***“, enfatizó y dejó en claro que siempre van a ser familia.

Así anunciaron Nicolás Vázquez y Gimena Accardi su separación

El martes por la tarde, a través de sus historias de Instagram, Vázquez y Accardi compartieron el mismo mensaje para anunciar su separación: “Después de compartir 18 años la vida, acompañándonos en las buenas, en las malas y en todos esos momentos que nos marcaron para siempre, hoy sentimos que es tiempo de tomar caminos distintos. No fue una decisión fácil, porque hay mucho amor, respeto y una historia profunda que nos une. Vivimos momentos hermosos, atravesamos tormentas, crecimos juntos, reímos, lloramos y construimos un vínculo que siempre llevaremos en nuestro corazón”.

Con estos comunicados, Vázquez y Accardi confirmaron su separación tras 18 años juntos (Foto: Instagram @nicovazquezok / @gimeaccardi)

“Desde hace un tiempo venimos peleándola, intentando todo lo que estuvo a nuestro alcance, pero también entendiendo con madurez que a veces lo más sano es solar. Elegimos hoy transitar la vida por separado, pero el amor, aunque tome nuevas formas, sigue estando. Y el respeto mutuo será siempre el puente que nos una. Compartir esta noticia no es sencillo, porque duele. Pero creemos que es desde la honestidad y el cariño que también se honra lo vivido. Les pedimos que nos acompañen con comprensión, respeto y amor en este momento tan íntimo”, sentenciaron.