Dai Fernández, una de las actrices que vincularon con Nico Vázquez, se separó de su novio

La separación de Nicolás Vázquez y Gimena Accardi conmocionó al mundo del espectáculo. Es que después de 18 años de relación, ambos decidieron cortar la relación y emitieron un comunicado en conjunto para dar las explicaciones correspondientes. A partir de ese momento, las especulaciones sobre posibles terceros en discordia crecieron exponencialmente. Por el lado del actor, se comenzó a hablar sobre un acercamiento con Mercedes Oviedo y Daiana Fernández. Justamente esta última, quien trabaja en Rocky, el musical -junto a Vázquez-, se separó de su novio Gonzalo Gerber.

Daiana Fernández y Gonzalo Gerber se separaron después de siete años de relación

Oficialmente la noticia de la separación de Fernández y Gerber, quienes estaban en pareja hace siete años, se dio a conocer en el programa Intrusos (América TV) en la voz de la periodista Paula Varela.

“Me lo confirmaron durante el fin de semana y va a dar qué hablar. Ya venían hace tiempo con un desgaste y todo este tema de Nico (Vázquez), la separación y el tema mediático erosionó un poco más una crisis que venían transitando y dieron un paso al costado”, lanzó Varela.

Nicolás Vázquez junto a Dai Fernández instagram.com/nicovazquezok

Tras confirmar la ruptura, Karina Iavícoli puso sobre la mesa la posibilidad de un romance con Vázquez y en ese punto, Varela fue tajante al asegurar que la posible infidelidad llegó de parte de Accardi. “Pregunté y me dijeron no vayas por ahí. Me confirmaron otra cosa que si bien Nico Vázquez y Gimena Accardi venían con una crisis de pareja, desgaste, el punto final que decantó en la decisión abrupta de poner ese comunicado, de contar que estaban separados y no había vuelta atrás, fue por un tercero en discordia del lado de ella”, retrucó la periodista.

Para comprender un posible affaire o acercamiento entre Vázquez y Fernández hay que remontarse a octubre de 2023, cuando la bailarina reemplazó a Julieta Nair Calvo en la obra de teatro Tootsie. Desde ese entonces, la química entre los dos fluyó en el escenario del Teatro Lola Membrives y el actor decidió convocarla a ella para que ocupe el rol femenino en Rocky, el musical.

Nico Vázquez conoció a Dai Fernández en Tootsie, tras el alejamiento de Julieta Nair Calvo

Otro detalle importante que llamó la atención en el último tiempo es que Dai Fernández estuvo muy cerca de Nico Vázquez, más aún cuando se anunció la separación con Accardi. “Es su contención, es la que lo escucha, la que lo consuela, la que le hace compañía y la que lo banca“, explicó Yanina Latorre en Sálvese quien pueda (América TV).

Ángel de Brito contó el motivo por el que se habrían separado Nico Vázquez y Gimena Accardi

El conductor de LAM (América) reveló el motivo por el que Nico Vázquez y Gimena Accardi decidieron poner punto final a la relación que duró 18 años.

Según explicó De Brito, una presunta infidelidad de Accardi estableció un punto de no retorno en la pareja. “Nico Vázquez comprobó que Gimena Accardi tenía una relación con otra persona”, aclaró, tajante, el conductor, quien se encargó de dar más detalles al respecto.

El presunto motivo de la separación de Nico Vázquez y Gimena Accardi

“Nico está muy enojado porque vio lo que no quería ver”, aclaró De Brito en el programa del día lunes. Y siguió: “Ellos venían mal igual hace mucho tiempo, como un año, pero en cierto momento de este último año de crisis, él empezó a notar otras cosas que no eran de la crisis del desgaste”.

Por último, De Brito aseguró que el vínculo entre Accardi y esta persona continúa hasta el día de la fecha. “Finalmente, dio con las pruebas y ella se lo admitió“, cerró.