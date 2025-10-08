Pedro Rosemblat le dedicó un tierno mensaje a Lali Espósito tras su gira por España

Lali Espósito brilló en su gira por España, tras presentarse con éxito en Sevilla y Barcelona, y cerrar el pasado lunes en Madrid ante una multitud. Más allá de los escenarios, la cantante aprovechó sus momentos libres para recorrer la ciudad acompañada de su familia y seres queridos. Entre ellos, no pudo faltar su novio, Pedro Rosemblat, quien la sorprendió con una emotiva y tierna dedicatoria que causó furor en las redes.

A través de una historia en Instagram, el conductor de radio compartió unas palabras cargadas de ternura hacia la cantante, luego de acompañarla durante estos días en España. “Te amo petiso loco, es un placer acompañarte en cualquier aventura”, escribió Rosemblat.

La tierna dedicatoria de Pedro Rosemblat a Lali tras su gira por España (Captura: Instagram @pedrorosemblat)

Cabe destacar que Lali Espósito y Pedro Rosemblat blanquearon su relación a principios de febrero de 2024, aunque ya se conocían. Desde entonces, la pareja no dejó de compartir detalles de su vida juntos y se acompaña en todos los proyectos que pueden, lo que consolida una relación basada en el apoyo mutuo y la complicidad.

Lali compartió la intimidad de su gira por España: la compañía de Pedro, cenas con su mamá y una torta muy especial

Lali compartió la intimidad de su gira por España (Captura: Instagram @lali)

Durante su gira por España, Lali no solo brilló sobre el escenario, sino que también compartió momentos íntimos junto a su novio, Pedro. En varias postales se los vio pasear juntos en transporte público por Madrid y disfrutar de salidas para celebrar. La cantante también estuvo acompañada por su mamá, quien forma parte de su producción.

Además de los shows, la cantante aprovechó para pasear con sus seres queridos (Foto: Instagram @lali)

A través de sus redes, Espósito expresó su emoción por los shows realizados: “¡Qué días más preciosos! ¡Qué shows España! ¡GRACIAS a ustedes que llenaron cada sala y lo dieron todo! ¡GRACIAS a este equipo que vaya donde vaya deja el corazón!”.

Celebraciones y salidas en familia: los detalles de la gira de Lali por España (Foto: Instagram @lali)

Además, compartió fotos con su equipo de trabajo, mostró una torta decorada para celebrar las funciones y algunas salidas que disfrutaron entre show y show. Estas imágenes permitieron ver los días intensos y a la vez llenos de alegría que vivió durante su gira, entre trabajo, celebraciones y momentos cercanos a sus seres queridos.

Lali Espósito compartió postales con Pedro durante su gira (Foto: Instagram @lali)

Las reacciones de los usuarios

Como era de esperarse, la gira de Lali Espósito por España no pasó desapercibida entre sus fans, quienes se volcaron a las redes para dejarle todo tipo de mensajes de apoyo y admiración por su gran presente profesional. Cada presentación generó una ola de cariño y entusiasmo que reflejó la conexión especial entre la cantante y su público.

Entre los comentarios más destacados se podían leer expresiones cargadas de emoción y gratitud: “Te amo Lali, gracias por regalarme un momento que me llevo de por vida en mi corazón”; “Gracias por una de las mejores semanas de mi vida, volvé siempre a España!” y “Qué feliz verte feliz”.