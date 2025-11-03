Qué dijo Soledad Aquino sobre la interna familiar de los Tinelli

Soledad Aquino, la primera esposa de Marcelo Tinelli, se pronunció este lunes sobre el conflicto que involucra a la familia del conductor. La madre de Micaela y Candelaria Tinelli utilizó su cuenta de Instagram para emitir un comunicado y luego brindó una entrevista televisiva con fuertes declaraciones sobre la denuncia por amenazas que realizó Juana Tinelli y su relación con Paula Robles.

Qué afirmó Soledad Aquino sobre la denuncia y la familia

Soledad Aquino desestimó la veracidad de la denuncia por amenazas que efectuó Juana Tinelli. Durante una entrevista en el programa Intrusos del canal América, aseguró que la joven modelo no es creíble.“No le creo; lo inventó para llamar la atención. Para mí nunca recibió un llamado, ni la amenazaron de muerte”, sentenció Aquino. Calificó la denuncia como carente de sustento y cuestionó que la joven de 22 años atendiera un llamado de un número desconocido.

Antes de sus declaraciones televisivas, Aquino había publicado un mensaje en su perfil de Instagram. En el texto pidió a los medios que no le solicitaran explicaciones sobre el tema de Juana, con quien afirmó no tener ningún vínculo.

En esa misma publicación, expresó su opinión sobre Paula Robles, la madre de la denunciante. “La mamá no es digna de mi afecto y cariño”, escribió de manera contundente. Subrayó que su única preocupación son sus propias hijas, Micaela y Candelaria, y el deseo de apartarlas de una situación que describió como terrorífica.

Cuál es el origen de la disputa con Paula Robles

La mala relación entre Aquino y Robles tiene un largo historial. El periodista Marcelo Polino, durante la entrevista en Intrusos, consultó si el rencor se originaba en la época en que Tinelli finalizó su matrimonio con Aquino para iniciar un romance con la bailarina.

Soledad Aquino respondió con una referencia a su personalidad. “Perdonar es divino, yo soy católica, pero también soy como Mirtha, no me olvido; soy memoriosa”, advirtió. Confirmó que nunca tuvo una relación cercana con Robles, aunque se cruzan en eventos familiares.

Marcelo Tinelli y Soledad Aquino estuvieron casados entre 1986 y 1993. Según versiones de la época, el desgaste de la relación coincidió con un presunto affaire del conductor con Paula Robles, quien luego se convirtió en su segunda esposa. Este contexto es la base de las fricciones que persisten entre ambas mujeres.

Cómo se desencadenó el conflicto familiar

La interna del clan Tinelli se hizo pública a través de un descargo de Juana en sus redes sociales. La joven modelo expresó su desacuerdo con decisiones que su padre tomó en los últimos años y afirmó que esas acciones le afectan profundamente. “No puedo responsabilizarme por lo que hice, pero sí por lo que siento y por cómo eso me atraviesa, a tal punto de temer por mi vida, por mi libertad”, manifestó en su publicación.

"Huye del egoísta", la frase que evocó Paula Robles al referirse a Marcelo Tinelli

Luego de la denuncia formal, que se habría realizado el 29 de octubre, la Justicia dispuso un botón antipánico para la joven. Como respuesta al descargo, su madre, Paula Robles, publicó en Instagram dos citas literarias. La primera, de Oscar Wilde, señalaba: “El egoísmo no es vivir como uno desea vivir, es pedir a los demás que vivan como uno quiere”. La segunda, de Alejandro Jodorowsky, reforzaba la idea con la frase: “Huye del egoísta. Cuando la mente tiene hambre de ser única, se come a cualquiera”.

